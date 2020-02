Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 20 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 20 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo! Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell ‘anno: in città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparare l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente?

Rai 2 – Passengers, durante un viaggio verso una nuova casa su un altro pianeta, Jim e Aurora vengono svegliati 90 anni prima del previsto, per un guasto alla nave spaziale e scoprono che le loro vite sono in grave pericolo…

Rai 3 – Skianto – Fantstico Show, siamo negli anni 80, gli anni dei grandi show del sabato sera, dei balletti, dei costumi glitterati, dei colori forti. Ma al punto di vista di Filippo Timi si affianca quello di sua cugina Daniella: un mondo solo all’apparenza impenetrabile, ma che nasconde meraviglie, dove tutto può succedere e i personaggi della tv si mescolano con quelli reali per creare universi fantastici e comuni insieme. L’immaginario misterioso di Daniella ci aiuta a dare voce a tutto quello che ci circonda, aprire nuove dimensioni. Attraverso Timi e i suoi ospiti, scopriamo i pensieri e le emozioni delle Piccole Cose: dalle cianfrusaglie che dimentichiamo nei cassetti, ai sassi che distrattamente calciamo per strada. Ad interpretarle, oltre ad un gruppo di giovani attori, Paolo Calabresi e Lucia Mascino. Anche qui la musica è sempre in pieno stile Skianto con miscele improbabili tra Scialpi e Edith Piaf, Heather Parisi e i Nirvana sapientemente gestiti dalla direzione musicale di Fabio Frizzi. Le canzoni sono interpretate da Petra Magoni. Canta e “danza” con Filippo in questo Skianto Fantastico anche Ornella Vanoni in una versione inedita. Alba Parietti gioca con Filippo uscendo completamente dalla sua “comfort zone”. Torna sempre in vesti nuove e dissacranti Iaia Forte.

Rai Movie – Copycat, San Francisco, anni ’90. Un serial killer emulatore getta il panico nella città. Due detective chiedono aiuto a una psicologa criminale, finendo per coinvolgerla. Le vite di tutti sono sospese a un filo.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Mamma o Papà?, Dopo quindici anni di matrimonio, Valeria e Nicola hanno deciso di divorziare in maniera civile. L’amore finisce, non è una tragedia ed è meglio fermarsi in tempo prima di diventare due amici che si fanno compagnia la sera davanti alla televisione. Sono d’accordo su tutto, alimenti, case, affidamento congiunto dei figli. Proprio quando si sono decisi a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l’opportunità di partire all’estero per l’occasione lavorativa della vita. Valeria, da brava compagna e amica, è subito pronta a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola ha una tresca con un’infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi, accetta al volo il suo nuovo incarico. A chi andrà la custodia dei figli nei sette mesi durante i quali entrambi i genitori hanno deciso di accettare le rispettive proposte di lavoro all’estero?

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Iris – Romeo deve morire, Film d’azione liberamente ispirato al tema di Romeo e Giulietta. Due potenti clan malavitosi sono impegnati in una crudele guerra.

Premium Cinema – A beautiful mind, Il film racconta la storia di John Forbes Nash jr., premio Nobel per l’economia nel 1994. Molti anni prima, nel 1948, John si iscrive a Princeton alla facoltà di Matematica. Proveniente da una famiglia piccolo borghese, il ragazzo è scontroso e molto solitario. Ha infatti un solo amico, Charles, il suo compagno di stanza. Brillante e geniale oltre la media, John elabora nella sua tesi di dottorato una nuova teoria, poi conosciuta come “teoria dei giochi”, in grado di superare le concezioni economiche di Smith.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Roma – Gent, si accendono i riflettori allo Stadio Olimpico di Roma per questa sfida di Europa League.

Nove – Attacco al clan – Caccia ai casalesi, “Per anni ho lottato contro il clan dei Casalesi… insieme a me c’era lo Stato: poliziotti, carabinieri, finanzieri, volontari. Tutti uniti con un unico obiettivo: dare ai cittadini un futuro senza mafia”. Il magistrato antimafia Catello Maresca, per raccontare altre due importantissime indagini di polizia che hanno scardinato uno dei principali clan camorristici attivi in Italia.

Sky Cinema 1 – Point Break, Johnny Utah adesso collabora con l’Fbi, ma qualche tempo prima era un atleta di sport estremi. In seguito alla morte di un suo amico, Johnny ha deciso di mettere fine alla sua carriera e di dedicarsi ad altro. Proprio per il suo passato, però, l’Fbi decide di fare infiltrare Johnny in una banda di ex colleghi, atleti che sfidano la sorte cimentandosi in acrobazie pericolose ma sospettati anche di essere rapinatori. A capo della gang c’è un tale di nome Bodhi.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Don Matteo)