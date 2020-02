Sky Studios firma un accordo pluriennale con The Apartment, società parte di Fremantle

Sky Studios e The Apartment, società parte di Fremantle, hanno annunciato un accordo pluriennale per lo sviluppo e la produzione di nuovi progetti. Con questo accordo, Sky Studios si impegna a sviluppare almeno tre serie internazionali e a finanziare la produzione.

Lorenzo Mieli, uno dei co-fondatori di Wildside, sempre di proprietà Fremantle, nonché produttore di serie come The Young Pope e L’amica geniale, è diventato il CEO di The Apartment nel gennaio 2020. La neonata etichetta è una società controllata dal colosso della produzione e della distribuzione mondiale Fremantle, che espanderà il suo raggio d’azione in Italia grazie alla fondazione di The Apartment. Questa nuova realtà si focalizzerà sulla creazione e lo sviluppo di serie Tv e film destinati al mercato globale, realizzati da registi, scrittori e cast internazionali.

L’accordo rafforza il rapporto tra Sky e Lorenzo Mieli, produttore di moltissimi grandi successi internazionali per Sky e HBO tra cui The New Pope di Paolo Sorrentino, andato in onda di recente, e We Are Who We Are di Luca Guadagnino.

Le dichiarazioni

Gary Davey, CEO di Sky Studios ha dichiarato: «Negli ultimi anni, assieme a Lorenzo Mieli abbiamo sviluppato una forte collaborazione in ambito creativo e adesso i tempi sono maturi affinché The Apartment e Sky Studios portino le loro ambizioni creative al livello successivo. Lorenzo ha inanellato una lunga serie di successi, portando all’attenzione del pubblico film e serie TV raffinati e dal respiro internazionale, lavorando con talent di primissimo piano, sia dietro che di fronte alla macchina da presa. Sono entusiasta dei progetti che abbiamo già in cantiere e non vedo l’ora di mostrarli ai 24 milioni di abbonati Sky in Europa e nel mondo».

Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment ha dichiarato: «Firmare questo contratto è, prima di tutto, un bel modo per siglare un lungo rapporto di reciproca stima professionale tra me, Gary Davey e Sky. Anni di lavoro con una società e con persone che hanno una visione illuminata e illuminante del nostro settore. Assieme abbiamo reso realtà quella che inizialmente era solo un’idea, ossia produrre serie internazionali di elevata qualità direttamente dall’Europa, dando vita a una nuova realtà in un mercato in costante evoluzione. È per questo che sono particolarmente fiero di annunciare che il primo contratto di The Apartment è proprio con Sky Studios; in questo mercato dei contenuti in continua evoluzione nel quale ci troviamo ad operare è fondamentale lavorare con partner che condividano la nostra stessa visione creativa».

La Redazione

(nella foto Lorenzo Mieli)