Carlo Conti: Andare contro Amici con la Corrida? Io non gioco contro nessuno, preferisco fare bene il mio show

Per il conduttore una primavera ricca di impegni televisivi: oltre a La Corrida, guiderà per il terzo anno consecutivo la cerimonia di premiazione dei David di Donatello.

Dopo il trionfo di ascolti su Raiuno con il gran finale dello show con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, Carlo Conti torna alla guida de La Corrida, dal prossimo venerdì, mentre il 3 aprile sarà il gran cerimoniere nella serata dei David di Donatello. «Ma non vi preoccupate, dopo il successo a teatro e in tv, io, Giorgio e Leonardo non faremo un film insieme», scherza il conduttore che dal 28 febbraio avrà contro Maria De Filippi, in onda con il serale di Amici su Canale 5. Ma per Conti non importa contro chi si gioca, l’importante è portare a casa un bel programma, come lui stresso racconta in questa intervista a TvZoom.

