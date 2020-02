Attacco al clan – caccia ai Casalesi: sul Nove tornano i docu sulle indagini antimafia

Sul Nove si torna a coinvolgere in prima persona il magistrato Catello Maresca per narrare altre due importanti indagini che hanno scardinato uno dei principali clan camorristici attivi in Italia.

Attacco al clan – caccia ai Casalesi andrà in onda sul Nove il 20 e il 27 febbraio alle 21.25.

Dopo il successo de Il giorno del giudizio, che ha raccontato l’operazione che ha portato alla cattura del boss Michele Zagaria, stanato dal suo bunker dopo 16 anni di latitanza – media di oltre 400.000 spettatori con l’1,7% di share – Nove Racconta torna a coinvolgere in prima persona il magistrato antimafia Catello Maresca, per narrare altre due importanti indagini che hanno scardinato uno dei principali clan camorristici attivi in Italia.

Il documentario

Il documentario in due parti Attacco al clan – caccia ai Casalesi, in prima tv assoluta sul NOVE giovedì 20 e 27 febbraio alle 21.25, focalizza la narrazione su altri due momenti clou della lotta dello Stato contro il crimine. La prima operazione portò alla cattura di uno dei più pericolosi boss della camorra, Giuseppe Setola, originario di Casal di Principe, autore di decine di omicidi nel 2008, tra cui la strage degli immigrati a Castel Volturno. Una personalità criminale sanguinaria, pronta a tutto per imporre le proprie regole. La seconda operazione, denominata Spartacus 3, e condotta principalmente a carico di membri del clan dei Casalesi, vide oltre 115 persone processate, fra cui il boss Francesco Schiavone, detto Sandokan.

Grazie al racconto diretto di Maresca e dei suoi investigatori, ai filmati originali delle attività messe in campo dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, alle intercettazioni originali, ai verbali e alle registrazioni di interrogatori dei collaboratori di giustizia, Attacco al Clan illustra le modalità e il contesto storico-sociale che hanno portato verso gli arresti rocamboleschi di significativi capi dei Casalesi.

(nella foto un momento di Attacco al Clan)