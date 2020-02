Ascolti 18 febbraio digital e pay: Champions League al 3,7% su Sky. Montrucchio batte Rai4 e Tv8

Altri ascolti calcio pay: Borussia Dortmund-Psg 110 mila spettatori e lo 0,4%; Diretta Gol 428mila spettatori con l’1,7% di share.

Sulla pay in 965mila per il calcio

Il calcio della Champions League era in onda in chiaro su Canale 5, ieri – martedì 18 febbraio – con Atletico Madrid-Liverpool che sull’ammiraglia del Biscione ha avuto quasi 3,8 milioni di spettatori ed il 14,8% di share. L’emissione free non ha saturato l’interesse sul torneo, in onda anche su Sky con tutte le partite. Sulla pay tv l’incontro di Madrid ha avuto ulteriori 427mila spettatori con l’1,7% di share. Borussia Dortmund-Psg, invece, in esclusiva su Sky, ha conquistato 110 mila spettatori e lo 0,4%; Diretta Gol, sempre sulla pay, ha conseguito 428mila spettatori con l’1,7% di share. Complessivamente quindi ieri sera la massima competizione per club ha riscosso su Sky 965mila spettatori con il 3,7% di share.

In prime time le native digital: vince Nove, con Rai4 e Tv8 sopra il 2% di share

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Real Time Primo appuntamento con Flavio Montrucchio alla conduzione ha conquistato 571mila spettatori e 2,2%. Su Rai4 Stolen ha convinto 566mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 The Amazing Spider Man ha avuto 511mila spettatori e 2,4% di share. Su 20 Tango & Cash 373mila spettatori e 1,5%. Su Iris Il mucchio selvaggio 356mila spettatori e 1,7%.%. Su RaiPremium Come una madre ha riscosso 325mila spettatori e 1,3%. Su Nove Ma tu di che segno 6? ha conseguito 313mila spettatori e 1,3%. Su RaiMovie La scomparsa di Patò ha fatto riscontrare 305mila spettatori e 1,2%. Su Cine34 Vedo Nudo ha convinto 277mila spettatori e 1,1%. Su Top Crime Chicago P.D. ha raccolto a 273mila spettatori e 1,1%. Su Rai5 Big Eyes ha totalizzato 231mila spettatori e 0,9%. Su La5 Grande Fratello Vip ha prodotto a 223mila spettatori e 1,3%. Su La7d Drop Dead Diva ha raccolto 145mila spettatori e 0,5%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 152mila spettatori e 1,2% e su Real Time Amici di Maria De Filippi a 269mila spettatori e 1,8%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 505mila spettatori e 2,3%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 202mila e 0,9%.

In access questi gli ascolti. Papi prevale



Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 723mila spettatori con 2,7%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 463mila spettatori con l’1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di Atletico-Liverpool)