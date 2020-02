Ascolti tv analisi 18 febbraio: Rai1 controlla la Champions ‘straniera’. Costantino e Ruffini si accendono in nottata

Ascolti seconda serata: 16,5% per l’eliminazione dei Guaglioni a Pechino; La pupa ed il secchione e viceversa al 21,7% col bagno di cultura che ha sancito la vittoria di Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco

Un quasi pareggio, con la vittoria per ascolti di Canale 5 e la vittoria per share di Rai1. E’ andata così la prima serata di martedì 18 febbraio. A volere determinare il vincitore, però, l’esito è abbastanza chiaro: è prevalsa l’ammiraglia pubblica. Perché la partita di Champions League in chiaro sul Biscione ieri ha perso il confronto con Amadeus in access e poi quello con il film tv Al Posto suo in prime time.

In sovrapposizione vince Rai1. Tranne che…

Nel periodo in cui le due trasmissioni di prima serata sono state in onda contemporaneamente ha fatto meglio il film tv di Rai1 con 3,8 milioni e il 15,4%, con Atletico Madrid-Liverpool a 3,38 milioni e il 13,5%. Il match di Canale5, in pratica, è stato in vantaggio sul titolo della collana Purché finisca tutto bene solo nell’ultima mezzora di gioco.

Pechino fa il botto, ma cresce pure la finale di Ruffini

Dietro le prime ieri ha fatto molto bene, Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente. Il format condotto da Costantino Della Gherardesca aveva esordito a 1,9 milioni e il 9,2% e ieri è cresciuto a 2,2 milioni e 10,34%. Ha avuto la meglio sull’ultima puntata di La pupa ed il secchione e viceversa, con Paolo Ruffini (1,5 milioni e 8,3% la settimana scorsa) anche lui in crescita a 1,642 milioni di spettatori con l’8,8%.

Floris cala ma prevale facile, Giordano cresce con Cicciolina e Feltri e supera Berlinguer

Mentre tra i tre talk ad avere la meglio è stato chiaramente DiMartedì (1,265 milioni e 5,7% su La7), ma con Fuori dal coro (1,075milioni e 5,4%) che ha compiuto il sorpasso su #Cartabianca (952mila e 4,4% dopo l’apertura a 1,1 milioni e 4,1%).

Palese è stata anche ieri la differenza tra i bouquet di ospiti dei tre programmi: Giovanni Floris ha puntato su Enrico Letta, Marco Travaglio, Eugenio Scalfari, Carlo Calenda, Michele Emiliano. Bianca Berlinguer ha fatto la solita apertura con Mauro Corona, è passata a Roberto Gualtieri, Lucia Annunziata, Jasmine Cristallo, Paolo Mieli, Massimo Giannini, Manlio Di Stefano. Mario Giordano ha distillato Vittorio Feltri, Gianluigi Paragone, Cicciolina e Daniela Martani.

Il grafico racconta che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access I Soliti Ignoti batta il calcio arrivando a 6,930 milioni e il 25,5% di share alle 21.28. Rai1 e Purché finisca tutto bene rimangono in testa fino alle 22.23, poi passa al comando l’ultima mezzora del secondo tempo di Atletico-Liverpool, che nel finale sfiora 4 milioni. Da quel momento ripassa in vetta il film tv di Rai1 che chiude con 3,5 milioni, al 19,9% di share alle 23.23. Subito dopo rimane avanti Pechino Express fino alle 24.05 (16,5% per l’eliminazione dei Guaglioni). Infine c’è il picco del finale de La pupa ed il secchione e viceversa: 21,7% col bagno di cultura che alle 24.40 che ha sancito la vittoria di Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco.

(Nella foto il momento clou de La pupa ed il secchione e viceversa)