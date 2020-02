Ascolti Tv 18 febbraio tutti i dati: Al posto suo (16%) e Atletico-Liverpool (14,8%) a 3,7 milioni, Pechino 2,1, Pupa e secchione 1,6. Floris batte Giordano e Berlinguer

Ascolti tv, dinamiche: sempre in vetta la fiction, tranne che per l’ultima mezzora della partita; va forte Pechino anche in seconda serata, bene il finale di Ruffini

Il contesto: il film tv e la Champions League senza italiane sulle ammiraglie, la finale de La pupa ed il secchione contro Pechino Express, i tre talk politici

Un martedì sera televisivo molto ricco e variegato quello del 18 febbraio. Su Rai1 c’era il film tv Al posto suo (della collana Purché finisca bene) e si confrontava con Atletico Madrid-Liverpool di Champions League su Canale5 (in onda anche su Sky, come anche Borussia Dortmund-Psg). La griglia prevedeva poi su Rai2 il secondo capitolo dell’ottava edizione di Pechino Express, Le stagioni dell’oriente, alle prese con La pupa ed il secchione e viceversa su Italia1, mentre parlavano di politica e attualità Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Champions League, Al Posto Suo, Pechino Express, La Pupa ed il secchione in fila

Su Canale 5 la partita di Champions League, Atletico Madrid-Liverpool, vinta dagli spagnoli per uno a zero, ha riscosso 3,787 milioni di spettatori e il 14,8% di share, con il primo tempo a 4,1 milioni e 15,13% ed il secondo tempo a 3,488 mln e 14,38%. Quindi per Champions League 1,191 mln spettatori e 6,67%. E per X-Style 449mila spettatori e 3,72%.

Su Rai1 per la collana Purchè finisca bene, il film tv Al posto suo, con Alessandro Tiberi, Aurora Ruffino, Andrea Bosca, Liz Solari, ha conquistato 3,745 milioni di spettatori e il 16,03% di share. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 793mila spettatori e 8,47%.

Su Rai2 per la nuova edizione di Pechino Express, Le Stagioni dell’Oriente, con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e impegnate nel viaggio in avvio 10 coppie (Nicole Rossi e Jennifer Poni, Asia Argento e Vera Gemma, Max Giusti e Marco Mazzocchi, Gennaro Lillio e Luciano Punzo (ieri eliminati, ma con Gennaro che rimane in gioco), Valerio e Fabrizio Salvatori, Soleil Sorge e Wendy Kay, Marco Berry e Ludovica Marchisio (eliminati), Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, Ema Kovac e Dayane Mello, Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) 2,192 milioni e 10,34% tra le 21.30 e le 24.07. Per Il Divo 278mila e 4,57% di share.

Su Italia 1 la puntata finale del format La pupa ed il secchione e viceversa con Paolo Ruffini alla conduzione, Francesca Cipriani in supporto, tra gli ospiti Sandra Milo, Maria Monsè, Alessandro Cecchi Paone e Giorgio Mastrota, e poi le tante coppie ‘male’ assortite alla prova (hanno vinto Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco), dalle 21.35 alle 24.29 ha intrattenuto 1,642 milioni di spettatori con l’8,8% dopo la presentazione a 1,573 milioni e 5,8%. Quindi American Pie- Ancora insieme è stato visto da 543mila spettatori (10,96%).

Sovrapposizione talk: Floris 1,267 mln (5,8%), Giordano 1,144 mln (5,25%), Berlinguer 961mila (4,4%)

Su La7 per DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Enrico Letta, Marco Travaglio, Eugenio Scalfari, Massimo Franco, Aldo Cazzullo, Carla Ruocco, Pietro Senaldi, Maurizio Paniz, Carlo Calenda, Michele Emiliano, Giorgio Cottarelli, Elsa Fornero, Maura Gancitano, Emmanuela Bertucci, Marta Collot, Paola Tommasi, Regina De Albertis, Don Sacco, Raffaello Lupi, Giuliano Pisapia, Armando Spataro, e con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,265 milioni di spettatori e 5,72% dalle 21.23 alle 23.56. Quindi per DiMartedì Più, 421mila e 4,88%.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Vittorio Feltri, Gianluigi Paragone, Ilona Staller e Daniela Martani, 1,075 milioni di spettatori e 5,4% di share dalle 21.31 fino alle 24.25, dopo la presentazione a 846mila e 3,12% e con la coda a 458mila e 5,7%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, in apertura Mauro Corona e poi in menù anche Lucia Annunziata, Roberto Gualtieri, Jasmine Cristallo, Paolo Mieli, Massimo Giannini, Paola Ferrari, Manlio Di Stefano, Lucia Borgonzoni, Lina Palmerini, 952mila spettatori e il 4,4% dalle 21.33 alle 24.01 dopo l’apertura a 1,1 mln e 4,1%. Quindi per Linea Notte 400mila e 4,81% di share.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis



Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,749 milioni di spettatori e il 22,14%, L’Eredità ha riscosso 5,471 milioni di spettatori ed il 26,66%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,837 milioni di spettatori (17,56%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,3 milioni di spettatori ed il 21,6%. Su Rai3 Tg3 a 2,065 milioni e 11,14%; TgR 2,666 milioni e 12,4%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 894mila e 3,93%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 a 5,7 milioni, Tg5 a 4,9

Per il Tg1 5,692 milioni di spettatori ed il 23,88%. Su Canale 5 per il Tg5 4,895 milioni e 20,51% di share. Su La7 TGLa7 1,297 milioni di spettatori e 5,4%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus batte la Champions



Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,897 milioni e 22,06% di share. Su Canale 5 per Striscina la Notizina 4,346 milioni e 17,16% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,535 milioni e 6%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Vera Gemma e Max Giusti, 1,225 milioni e 4,54%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,211 milioni e 4,88%, per Un posto al sole 1,767 milioni e 6,7%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Giorgio Mulè, Giampiero Mughini, Giuliano Cazzola tra gli ospiti, 1,4 milioni spettatori e 5,54% di share e 1,149 milioni e 4,26%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Maurizio Belpietro, Massimo Giannini, Graziano Del Rio tra gli ospiti, 1,732 milioni e 6,55%.

Emanuele Bruno

(In apertura Atletico-Liverpool, ieri su Canale5)