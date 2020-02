Oggi in edicola: Vision distribution di Sky ha numeri in crescita

Vision distribution in crescita

Italia Oggi, pagina 16, di Claudio Plazzotta.

Se per i risultati di bilancio di Sky Italia bisognerà attendere ancora del tempo, per le società controllate dal broadcaster di Santa Giulia arrivano un po’ di dati pubblicati dopo le assemblee dei soci di metà dicembre. E a seguire i conti del canale televisivo Tv8, ecco quelli della casa di produzione e distribuzione cinematografica Vision distribution, contrllata da Sky al 60%, e partecipata dal produttori italiani Iif, Palomar, Wildside, Cattleya e Indiana production con una quota dell’8% ciascuno. Una società fondata nel 2016 e che, in pochi esercizi, è diventata, al netto del fenomeno Checco Zalone, una delle più importanti del panorama italiano.

L’esercizio 2019, chiuso al 30 giugno, porta Vision distribution a 17,6 milioni di euro di ricavi (+••%), con utili per 1,4 milioni (raddoppiati rispetto ai 757 mila euro nel 2018) e una quota di mercato theatrical Italia del 15,91%, in crescita rispetto al 14,6% del 2018. Come spiegano dalla società guidata dall’a.d. Nicola Maccanico, sono strategici i film italiani prodotti e distribuiti per il cinema e per il principale cliente di riferimento, che resta Sky. Ma altrettanto fondamentali sono, ad esempio, le intese con Fox entertainment su tutto il listino, con True colors, film per film, con Rti per i primi diritti della tv in chiaro, e con Tim, per alimentare le offerte in abbonamento di Tim Vision.

Dal primo agosto 2019, peraltro, Vision distribution ha siglato un contratto con Universal pictures, che è subentrata a Medusa nella gestione dell’attività di sub-distribuzione fisica dei film nelle sale cinematografiche italiane.

(Nell’immagine il logo di Vision distribution)