Si respira profumo di grande calcio: la Champions League è di scena su Mediaset e Sky

Si comincia martedì 18 febbraio con gli ottavi di finale di Champions League.

Martedì 18 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro il match d’andata degli ottavi di finale Atletico Madrid-Liverpool.

In diretta dal Wanda Metropolitano di Madrid andrà in scena la super sfida tra i colchoneros del Cholo Simeone e i campioni in carica guidati da Jurgen Klopp. Alle 20.00, su Canale 20, Pressing Champions League anteprima con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e l’inviata Francesca Benvenuti. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Ma il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 19 febbraio, in seconda serata su Italia 1, con Pressing Champions League. Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di Atalanta-Valencia e di Tottenham-Lipsia, commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Riccardo Ferri, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per l’analisi di tutti i casi arbitrali. Inoltre, giovedì 20 febbraio, in seconda serata su Canale 20, andrà in onda Pressing Champions League Highlights con il meglio di tutte le quattro partite giocate martedì e mercoledì.

La programmazione di Sky

Mercoledì 18 alle ore 21 l’Atalanta sarà impegnata in casa contro il Valencia (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 252). La prossima settimana doppio appuntamento in campo. Martedì 25 alle ore 21, il Napoli sarà impegnato con il Barcellona (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e mercoledì 26 alle ore 21 la Juventus giocherà in trasferta con il Lione (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Le partite delle squadre italiane saranno visibili, oltreché via satellite e via fibra, anche sul digitale terrestre. Inoltre, Atalanta-Valencia andrà in onda in diretta anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Dal vivo tutti i match di martedì 18 e mercoledì 19, oltre che della settimana successiva, senza dimenticare Diretta Gol (su Sky Sport Collection e Sky Sport 251, per seguirli in contemporanea), visibile anche agli abbonati al Pacchetto Sport sul digitale terrestre (canale Sky Sport 486).

Per le interviste pre e post partita, Ilaria D’Amico è la padrona di casa di Champions League Show, in onda martedì e mercoledì anche su Sky Sport 24. Al suo fianco il parterre di campioni composto da Esteban Cambiasso (domani e mercoledì 19) e Alessandro Del Piero (martedì 25 e mercoledì 26), Fabio Capello e Alessandro Costacurta. In studio anche Paolo Condò.

La serata si chiuderà a mezzanotte con 5X5 Champions League, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di Champions League Show, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. Per i clienti Sky, tutte le partite in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, il sito skysport.it e l’App Sky Sport.

(nella foto una partita dell’Atalanta)