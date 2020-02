Ascolti tv 16 febbraio digital e pay: Lazio-Inter fa il botto e Caressa fa il 5%. Tv8 batte Iris

Ascolti Premier: Arsenal-Newcastle ha conseguito 43 mila spettatori e 0,3%, mentre Aston Villa-Tottenham ha avuto 21 mila e 0,1%.

Contesto



Calcio scatenato domenica 16 febbraio 2020, tra le opzioni alternative alle generaliste più seguite, con l’ultimo posticipo pay che ha finito per essere il secondo programma più visto in serata.

Dall’ora di pranzo in poi …

In tema Serie A, alle 12.30 su Dazn1 Udinese-Verona ha conseguito 268mila spettatori ed 1,6%. Alle 15.00 su Sky i match del primo pomeriggio hanno conseguito 1,510 milioni ed il 9,6%, con Juventus-Brescia a 1,077 milione 6,8%. Alle 18.00 Cagliari-Napoli ha avuto 1,1 mln spettatori ed il 6%. E per la Premier League, Arsenal-Newcastle ha conseguito 43 mila spettatori e 0,3%, mentre Aston Villa-Tottenham ha avuto 21 mila e 0,1%.

In prima serata Olimpico in evidenza, poi il Club raduna un milione di seguaci

La Serie A proponeva alle sera Lazio-Inter. Finita con la vittoria in rimonta per due a uno per i biancocelesti, dopo che nel primo tempo i nerazzurri erano passati in vantaggio per uno a zero, la partita dell’Olimpico è arrivata a 2,5 milioni e 9,7% al netto dell’intervallo. Vale la pena ricordare che la settimana scorsa Milan-Inter aveva conquistato arrivata a 2,837 milioni e 10,8% al netto dell’intervallo, che poche settimane fa Napoli-Juve aveva ottenuto 2,747 milioni di spettatori ed il 10,6%; Juve-Milan, invece, aveva radunato 2,6 milioni con il 10,4%; Juve-Roma, comunque, aveva avuto 2,4 milioni ed il 9,6%. e, soprattutto, ad ottobre scorso Inter-Juve aveva fatto il 13,3% e 3,3 milioni al netto dell’intervallo. Appare chiaro come un campionato più combattuto come quello di quest’anno generi tanti match ad ascolti top, molti di più del passato torneo. Alla sera comunque ieri, dopo Lazio-Inter, SkyCalcio Club, inoltre, con la prima parte ha totalizzato 1,021 milioni spettatori e il 5%.

Inoltre, sempre sulla pay, su SkyCinema Uno Restiamo amici ha avuto 48mila spettatori e lo 0,2%.

Tra le digital free in prima serata. Il Barbieri della sera prevale

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 421mila spettatori con l’1,6%. Su Iris American pastoral a 380mila e 1,5%. Su RaiMovie La leggenda di un amore Cinderella 325mila e 1,3%. Su Nove la nuova edizione di Camionisti in trattoria ha totalizzato 321mila spettatori e l’1,2%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 316mila e 1,2%. Su 20 Payback La rivincita di Porter 289mila spettatori e 1,2%. Su Rai Premium Panariello, Conti, Pieraccioni – Lo show a 283mila spettatori e 1,2%.

Su Rai4 Kristen 225mila e 0,9%. Su Boing Diario di una schiappa 221mila spettatori e 0,9%. Su Cine 34 Italia a mano armata 218mila spettatori e 0,9%. Su Rai5 Great Continental Railway Journey 193mila e 0,7%. Su RaiSport Volley Serie A a 163mila spettatori e 0,6%. Su La5 Lucky il cane fortunato 146mila e 0,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Lazio-Inter)