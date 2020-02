Ascolti tv analisi 16 febbraio: Incontrada convince i tifosi, Lazio-Inter va forte, D’Urso e Fazio giù. On air casa Morgan

I Soliti Ignoti ha fatto un picco da 6,5 milioni alle 21.24. Poi Come una madre ha corso sempre tra quota 5,5 e 5 milioni, col finale al 25,5% alle 23.16. Fazio a quota 2,5 milioni con i ferraristi e Luciana Littizzetto on air. L’ascolto di Live Non è la D’Urso ha danzato a lungo tra la linea dei 3 milioni e quella dei 3,5 milioni con i Castoldi in scena.

Ascolti day time Rai1: Mara Venier torna ‘normale’ ma rimane sopra il 20%; con Bugo, Elodie, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, Elettra Lamborghini, la sorella di Morgan 3,8 milioni di spettatori ed il 22,6% nella prima parte e 3,143 milioni e 20,2% nella seconda.

C’era dappertutto Morgan, dal vero, in docufiction, imitato, criticato, difeso o sbeffeggiato, in tv nella giornata e nella serata di domenica 16 febbraio. La dinamica è e la logica sono noti. Nelle sala d’attesa del dentista molti anni fa campeggiavano tante riviste di gossip, piene delle storie di vita e di spettacolo più improbabili. Intrattenevano e divertivano, prima della preoccupante verifica sullo stato di conservazione di molari, incisivi e canini. L’ansiolitico Live ieri su Canale 5 proponeva ancora la vicenda di Luigi Favoloso e della sua famiglia, ma entrava soprattutto a piedi uniti anche negli equilibri dei Castoldi di Monza, in particolare, del ribelle Marco detto Morgan. Nina Moric si sottoponeva alla macchina della verità alla stessa maniera in cui alle volte è obbligatorio affrontare il trapano, mentre Pietro Delle Piane cercava di conquistare sul campo il diritto ad un posto più stabile nel salotto dursiano, cosa già in parte riuscita a Victoria, la ex di Pasquale Laricchia in collegamento dall’Alabama. Alessandra Mussolini (ieri ha esordito la sorella Rachele da Massimo Giletti), Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Eleonora Giorgi erano tra le corifee, pronte a commentare e sostenere drammaturgicamente queste e altre narrazioni.

Non sfuggiva alla sua vocazione edificante, costruttiva, invece, Fabio Fazio: i piloti ed il capo della Ferrari, Mattia Binotto, ma poi anche Carlo Verdone e gli altri protagonisti della commedia che è arrivata nelle sale, Dori Ghezzi e Francesco Gabbani, l’appello per lo studente Zaki, l’aggiornamento sul corona virus sono stati i contenuti chiave, con Luciana Littizzetto a sparigliare, travestita da Morgana, con Piero Pelù in casa. Con Massimo Giletti che ieri invece, ha spaccato la trasmissione in due e si è concentrato sulle mafie romane e sui vitalizi, quindi ospitando e poi cacciando l’ex terrorista Raimondo Etro.

Una graduatoria chiara

Il tutto in una serata tv in cui Vanessa Incontrada ha portato a casa bene anche la terza parte (finale) della fiction Come una madre, che ha vinto facile con 5,054 milioni e 20,7% di share (la seconda puntata aveva ottenuto 5,034 milioni di spettatori ed il 19,9%, la prima aveva avuto 5,1 milioni di spettatori ed il 21,6% di share).

Incontrada non ha traballato in una serata in cui la concorrenza più dura è forse arrivata da Sky. La pay, infatti, proponendo Lazio-Inter, finita con la vittoria in rimonta per due a uno per i biancocelesti, dopo che nel primo tempo i nerazzurri erano passati in vantaggio per uno a zero, è arrivata a 2,5 milioni e 9,7%. Vale la pena ricordare che la settimana scorsa Milan-Inter aveva conquistato 2,837 milioni e il 10,8%, che poche settimane fa Napoli-Juve aveva ottenuto 2,747 milioni di spettatori ed il 10,6% e, soprattutto, ad ottobre scorso Inter-Juve aveva fatto il 13,3% e 3,3 milioni al netto dell’intervallo.

Cosa è successo dietro. Un calcio a D’Urso, Fazio, Pivetti e Giletti

Vincente è stata ma fino ad un certo punto la scelta drammaturgica di Barbara D’Urso, col fritto misto di Live. La trasmissione ha avuto 2,368 milioni e 14,9% dalle 21.58 alle 25.25 (in calo di quasi due punti); dopo la presentazione a 2,962 milioni e 11,1%; sette giorni prima aveva ottenuto 2,747 milioni e 16,7% dalle 21.49 alle 25.25; dopo la presentazione a 3,069 milioni e 11,33%; D’Urso ha comunque dominato nettamente in seconda serata ed in nottata, quando Incontrada ha mandato a nanna o liberato su altri canali i suoi fedelissimi 5 milioni e passa di spettatori.

Buono, in flessione molto contenuta, l’esito di Che tempo che fa. Il programma ha conquistato 2,1 milioni di spettatori e 8,34% con la prima parte dalle 21.06 alle 23.07; e poi col tavolo ha avuto 1,7 milioni e 9,45%.

In questo contesto così complesso alla fine è rimasta dove era su Rai Tre la nuova puntata di Amore Criminale. Veronica Pivetti ha ottenuto 1,158 milioni di spettatori e il 4,8% (dopo la presentazione a 666mila e 2,5%) ed ha più o meno pareggiato con Massimo Giletti.

Su La7 Non è l’Arena, proponendo un’inchiesta di Francesca Fagnani sulle mafie della Capitale, tornando sui vitalizi e la dieta Panzironi, con tra gli ospiti e gli intervistati la stessa Francesca Fagnani, Daniele Pievincenzi, Selvaggia Lucarelli, Nunzia De Girolamo, Sara Farnetti, Mario Falconi, Maurizio Paniz, Barbara Lezzi, Stefania Andreoli, Myrta Merlino, Raimondo Etro, Rachele Mussolini, Luca Telese, Daniela Santanché, Alfonso Sabella e ovviamente Adriano Panzironi, ha avuto 963mila spettatori e il 5,5% dalle 22.00 alle 24.55, dopo l’apertura tra le 20.36 e le 21.55 a 1.156 milioni e 4,4%.

Dopo pranzo Mara con Bugo e la sorella di Morgan. E poi Levante ed Elodie

In day time Mara Venier ha dominato facilmente la scena per tutto il pomeriggio, con Barbara D’Urso che però è tornata in diretta dopo il the a contrastare A ruota Libera e Kilimangiaro.

Domenica In ha ottenuto 3,8 milioni di spettatori ed il 22,6% nella prima parte e 3,143 milioni di spettatori pari ad uno share del 20,2%, nella seconda parte.

Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha conseguito il 6,3%, mentre Quelli che il Calcio… è salito all’8,1%.

Su Rai3 Mezz’ora in Più ha avuto il 6% di share, subito dopo Kilimangiaro – Il Grande Vaggio ha convinto il 6,2% della platea.

Nella seconda parte del pomeriggio su Rai1 Da Noi – A Ruota Libera ha raccolto il 14,2%, mentre su Canale 5 Domenica Live il 14,8% (nel finale l’11,9%) e Kilimangiaro il 9,7%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve di tutte le principali emittenti generaliste dice che in access I Soliti Ignoti ha fatto un picco da 6,5 milioni alle 21.24. Poi la fiction Come una madre ha corso sempre tra quota 5,5 e quota 5 milioni, col finale al 25,5% alle 23.16. Fabio Fazio ha toccato quota 2,5 milioni con i ferraristi e Luciana Littizzetto on air ed è rimasto sopra quota 2 anche con Carlo Verdone e gli altri protagonisti della commedia in promozione. L’ascolto di Live Non è la D’Urso ha danzato a lungo tra la linea dei 3 milioni e quella dei 3,5 milioni con Morgan e i familiari in studio, ha sfiorato il 26% nel finale prima dell’una di notte. Massimo Giletti ha fatto bene quando è finita la fiction di Rai1, ma rimanendo lontano da Fazio e dalla DS.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Che tempo che fa)