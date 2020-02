Ascolti Tv 16 febbraio tutti i dati: Come una madre 5 milioni, Lazio-Inter 2,5, Live 2,3, Che tempo che fa 2,1, Il mistero dei templari 1,3, Pivetti 1,1

Su Rai1 ascolti Come una madre 5,052 milioni e 20,7%. Su Sky Lazio-Inter 2,5 mln e 9,7%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,368 mln e 14,9%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,113 mln e 8,3%. Su Il mistero dei Templari 1,374mln e 5,9%. Su Rai3 Amore criminale 1,158 milioni e 4,8%. Su La7 Non è L’Arena a 1,1 milioni e 4,4% e 963mila e 5,5%. Su Rete4 Sully 764mila e 3,1%.

Ascolti, dinamiche: sempre in testa Come una madre, poi dalle 23.25 passa al comando D’Urso davanti al tavolo di Fazio e quindi alla DS. Giletti cresce dopo la fine della fiction

Contesto: Incontrada, D’Urso con Morgan e Nina Moric, Fazio con i ferraristi e Verdone, Giletti, Pivetti, Lazio-Inter e due film

Postumi sanremesi nei talk, calcio, fiction, film: sono stati gli ingredienti chiave della serata televisiva di domenica 16 febbraio, con la Serie A sulla pay a disturbare in maniera rilevante le proposte delle principali emittenti generaliste. Sky, infatti, proponeva Lazio-Inter (che ha ottenuto 2,524 milioni ed il 9,7% di share sulla pay; Inter-Milan una settimana prima era arrivata a 2,837 milioni e 10,8%, Inter-Juve ad inizio campionato aveva fatto il 13,3% e 3,3 milioni), finita con la vittoria in rimonta per due a uno dei biancocelesti. In prime time era questa l’offerta delle ammiraglie: su Rai1 c’era la terza e ultima puntata della fiction Come una madre (con Vanessa Incontrada) ed era alle prese con Live Non è la D’Urso su Canale5 (con Morgan, Nina Moric e Barbara Alberti tra gli ospiti). Le altre generaliste? Lato Viale Mazzini, su Rai2 c’erano i piloti della Ferrari e Matteo Binotto, nonché Carlo Verdone e Francesco Gabbani a Che tempo che fa e su Rai3 Amore Criminale. Lato Cologno, su Italia1 c’era la pellicola Sully con Enjoy – Ridere fa bene ricollocato in seconda serata, e su Rete4 c’era il film fantasy Il Mistero del Templari National Treasure. Inoltre su La7 a Non è l’Arena c’era un’agenda molto larga di temi, con un’inchiesta di Francesca Fagnani sulle mafie romane e il passaggio dell’ex brigatista Raimondo Etro quali momenti topici. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: la puntata finale di Come una madre stacca Lazio-Inter sulla pay, e quindi Live Non è la D’Urso e Che tempo che fa

Su Rai Uno la fiction Come una madre, con Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Katia Ricciarelli, Simone Montedoro, Giuseppe Zeno nel cast, ha conseguito 5,052 milioni di spettatori e 20,72%(in progresso di quasi un punto). Quindi per Speciale Tg1 715mila e 5,56%.

Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, Michele Favoloso, Barbara Alberti, Morgan, Claudio Cecchetto, Fiore Argento, Michele Cucuzza, Eleonora Giorgi, Miriana Trevisan, Pietro Delle Piane, Red Ronnie, Vladimir Luxuria, Alessandra Mussolini, Alba Parietti, Gianluigi Nuzzi, Victoria la ex di Pasquale Laricchia in diretta dall’Alabama, 2,368 milioni e 14,9% dalle 21.58 alle 25.25 (in calo di quasi due punti); dopo la presentazione a 2,962 milioni e 11,1%; quindi per Tg5 Notte 604mila e 15,67%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto (con Piero Pelù da casa sua), Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli intervistati e i collegati Sebastian Vettel, Mattia Binotto e Charles Leclerc, Carlo Verdone, Max Tortora, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Dori Ghezzi e Francesco Gabbani, e con l’appello di Francesco Ubertini, Mirko Degli Esposti e Giada Rossi per la liberazione di Zaki (lo studente dell’Università di Bologna arrestato in Egitto), ha conquistato 2,113 milioni di spettatori e 8,34% con la prima parte dalle 21.06 alle 23.07 (in flessione di tre decimali di share); poi avendo al Tavolo fino alle 23.41 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, ha ottenuto 1,7 milioni e 9,45%. Per La domenica sportiva 893mila spettatori e 9%. L’altra Ds a 244mila e 4,92%.

Il film con Nicolas Cage precede Pivetti e Giletti

Su Italia1 per il film Il mistero dei templari-National Treasure, diretto da Jon Turteltaub e interpretato da Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean, 1,374 milioni di spettatori e 5,93%. Per la nuova puntata dello show comico Enjoy – Ridere fa bene, con Diego Abatantuono, Diana De Bufalo, Scintilla e Dino Abbrescia nel cast e due squadre di artisti impegnati a far divertire, 413mila spettatori e 5,3%.

Su Rai Tre la nuova edizione di Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione e le storie in docufiction di donne oggetto di violenza assassina, ha ottenuto 1,158 milioni di spettatori e il 4,8% dopo la presentazione a 666mila e 2,5%. Per Tg3 Mondo 642mila e 4,43%. E poi Sopravvissute a 396mila e 3,92%.

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione, un’inchiesta di Francesca Fagnani sulle mafie della Capitale, i vitalizi e la dieta Panzironi tra i temi, con tra gli ospiti e gli intervistati la stessa Francesca Fagnani, Daniele Pievincenzi, Selvaggia Lucarelli, Nunzia De Girolamo, Sara Farnetti, Mario Falconi, Maurizio Paniz, Barbara Lezzi, Stefania Andreoli, Myrta Merlino, Raimondo Etro, Rachele Mussolini, Luca Telese, Daniela Santanché, Alfonso Sabella, 963mila spettatori e 5,5% dalle 22.00 alle 24.55, dopo l’apertura tra le 20.36 e le 21.55 a 1.156 milioni e 4,4%. Quindi per TgLa7 Notte 171mila e 2,61%.

Su Rete 4 il film drammatico Sully, con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, ha avuto 764mila spettatori e il 3,12%. Quindi per Pressing Serie A, 503mila spettatori e 3% di share e 525mila e 4,8%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna a 5 milioni nella fase finale

Su Rai 1 per L’Eredità 3,580 milioni e 18,75% e 5,028 milioni e 22,8%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,7 milioni e 14,7%, per Avanti un altro! 3,720 milioni e 17,22%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,159 milioni e 10,53%; per il Tgr 2,731 milioni e 12,05%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 915mila e 3,84%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 1,3 milioni e 6,4% e Che tempo farà 1,2 milioni e 5,13%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti quasi 4 punti

Per il Tg1 5,263 milioni di spettatori ed il 21,87%; per il Tg5 4,421 milioni di spettatori ed il 18,12%, per il Tg La7 1,049milioni di spettatori ed il 4,32%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: domina Amadeus

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,576 milioni e 21,1% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,3 milioni e 12,5% di share. Su Rai2 per il Tg2 2,076 milioni e 8%. Su Rai3 per Blob 1,1 mln di spettatori e 4,65% e per Grande amore 850mila spettatori e 3,3%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,166 mln e 4,54% e 967mila e 3,64%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Come una madre, ieri su Rai1)