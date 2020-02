Rai: impossibile salvarla dalla Politica e allora smantelliamola

Pd e renziani vogliono la testa di Fabrizio Salini, per mettere le mani sulle nomine dei telegiornali. Non è possibile liberare la tv di Stato dal giogo politico e allora chiudiamolo e ridistribuiamo a pezzi il servizio pubblico.

Partito democratico e Italia Viva vogliono Tg1, Tg3 e TgR.

Finita l’inutile polemica sulla partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo 2020, che ha coinvolto praticamente tutti i 1.000 parlamentari italiani, che si sono sentiti in dovere di fare un lancio di agenzia per esprimere la propria opinione canora, la Politica non molla comunque la presa sulla Rai.

Nel mirino c’è l’amministratore delegato Fabrizio Salini, non più direttore generale come una volta, ma proprio AD, come da riforma voluta dal Governo Renzi, ex segretario del PD, per rendere più autonoma viale Mazzini dal Palazzo. Ecco, oggi proprio il Partito Democratico e lo spin off renziano Italia Viva, vogliono la testa di Salini, perché troppo vicino agli alleati grillini e perché l’amministratore delegato non ha ancora nominato i nuovi direttori dei telegiornali, come da loro richiesta. Zingaretti e Renzi, infatti, vogliono il Tg1, il Tg3 e il Tgr, in vista delle prossime elezioni regionali e per tirare la volata alle politiche (sempre che l’alleanza regga fino alla fine). Insomma, non scherziamo, abbiamo cambiato il ruolo sul biglietto da visita, ma l’indipendenza del vertice Rai è un’utopia.

Non c’è voglia di cambiare

Perché mai avere una reale azienda culturale, che produca prodotti di qualità, cercando di raccontare le evoluzioni sociali di un Paese complesso come il nostro, quando puoi avere un house organ politico asservito alle tue logiche elettorali?

Perché mai sperare di avere un’azienda funzionale, economicamente sostenibile e dalla forte identità, indipendente da una Politica che per linguaggio e contenuti è al suo minimo storico?

Staccate la spina

Bisogna, in maniera radicale e urgente, risolvere questo conflitto, rendere la Rai realmente indipendente, guidata da un board di professionisti, senza possibilità d’intervento costante del Palazzo. Ma è ormai evidente che tutto questo non è realizzabile con questa classe politica, così scarsa di valori e visione, e allora tanto vale smantellare la Rai, risparmiando miliardi di euro e ridistribuendo a pezzi la concessione di servizio pubblico, a soggetti privati che di fatto già in parte si sono sostituiti a viale Mazzini. Non c’è altra soluzione per un Paese così gretto.

@AndreaAAmato

(Nella foto la sede romana Rai)