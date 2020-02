Oggi in edicola: Maria De Filippi e Carlo Conti si scontrano di venerdì sera

Conti e De Filippi, gli ex “Amici”. Scoppia la guerra del venerdì sera

Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Barbara Berti.

Maria De Filippi lancia il guanto di sfida all’amico Carlo Conti (che la volle al suo fianco a presentare Sanremo 2017) con il suo Amici. Forte non solo dei trionfi in corso del sabato sera di C’è posta per te, ma anche degli ascolti record delle puntate del sabato pomeriggio – l’ultima, in onda il 15 febbraio su Canale5, ha registrato una share del 21,91% pari a 3.205.000 spettatori – Queen Mary è riuscita finalmente a spostare la collocazione del serale del talent show più longevo della tv: la fase finale di Amici 2020 andrà in onda il venerdì in prima serata, su Canale5, a partire dal 28 febbraio.

Un cambio di giorno (fino a oggi era il sabato sera) e un largo anticipo rispetto alla consueta partenza (fine marzo – inizio di aprile) per la scuola di di talenti più famosa del piccolo schermo che si scontrerà con i dilettanti allo sbaraglio di Carlo Conti. Il conduttore fiorentino, infatti, dal 21 febbraio torna su Rai1 con terza edizione de La Corrida, lo storico show ideato da Corrado.

La guerra del venerdì sera

Insomma, si preannuncia un venerdì di fuoco per uno scontro tra giganti. Se per La Corrida – dove ritorna anche Ludovica Caramis – non ci saranno grandi stravolgimenti rispetto al passato, su Amici 19 aleggia il mistero. A partire dai concorrenti. Al momento, infatti, sono sette gli allievi che si sono aggiudicati le maglie verdi del serale: i cantati Nyv (all’anagrafe Mirella Nyvinne Pinernagel), Giulia Molino e Gaia Gozzi, e i ballerini Valentin Alexandru, Nicolai Gorodiskii, javier Rojas e Talisa Ravagnani.

(Nella foto Maria De Filippi e Carlo Conti)