La seconda stagione di After Life, con Ricky Gervais, sarà disponibile su Netflix dal 24 aprile

Netflix annuncia che la seconda stagione della serie originale After Life con Ricky Gervais sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 24 aprile.

Ambientato nella piccola città di Tambury, la serie comedy-drama narra le vicende di Tony (Ricky Gervais), un giornalista del giornale locale la cui vita è stata sconvolta dalla morte della moglie.

Sinossi

Nei 6 nuovi episodi Tony, nonostante stia ancora soffrendo per la perdita della moglie, cerca di stringere amicizia con le persone che lo circondano. I problemi degli abitanti della città aumentano con la minaccia dell’incombente chiusura del giornale locale.

La produzione

After Life è una serie originale Netflix di Derek Productions. La serie in sei parti è stata creata, scritta e diretta da Ricky Gervais. Charlie Hansonè produttore mentre Ricky Gervais e Duncan Hayes sono i produttori esecutivi.

Il cast comprende: Ricky Gervais, Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who), David Bradley (The Harry Potter series, Game of Thrones), Ashley Jensen (Extras), Tom Basden (Plebs, David Brent: Life On The Road), Tony Way (Edge of Tomorrow), David Earl (Cemetery Junction, Derek), Joe Wilkinson (lui e lei), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty e Diane Morgan (David Brent: Life On The Strada), Tracy-Ann Oberman (Eastenders), Peter Egan (Downton Abbey), Ethan Lawrence (Bad Education) e Bill Ward (Coronation Street, Emmerdale).

