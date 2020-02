Ascolti TV sabato 15 febbraio: vince Canale 5 con C’è Posta per te

Su Raiuno Una storia da cantare ha raggiunto il 14,6% di share e 2,8 milioni di spettatori, su Canale 5 C’è posta per te il 29,3% con 5,4 milioni di spettatori

Al terzo gradino del podio Raidue con NCIS al 6,9% di share e 1,6 milioni di spettatori, seguito da Raitre con Sapiens – Un solo pianeta al 6,7% con 1,3 milioni

Maria De Filippi con la sua C’è posta per te ha travolto il ritorno di Una storia da cantare con la coppia Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, dedicato stavolta ai cantautori sanremesi: il people show di Canale 5 ha conquistato il 29,3% di share con 5,4 milioni di spettatori, mentre Raiuno si è fermata al 14,6% di share con 2,8 milioni di spettatori.

Su Raidue il telefilm N.C.I.S. mantiene saldo il suo terzo posto con il 6,9% di share e 1,6 milioni di spettatori, tallonato dal ritorno di Mario Tozzi su Raitre con il suo Sapiens – Un solo pianeta al 6,7% di share con 1,3 milioni di spettatori. Nella guerra di film, Italia 1 con Cattivissimo me 2 al 5,3% di share con 1,1 milioni di spettatori batte Rete 4 che con Non c’è due senza quattro non va oltre il 4,1% di share con 872 mila spettatori. Su Dazn la partita Atalanta-Roma colleziona il 2,6% di share con 604 mila spettatori.

Il film su Iris Delitto Perfetto con il 2,1% di share e 460 mila spettatori, ha battuto La7 che con World Trade center non è andata oltre l’1,9% di share con 414 mila spettatori.

La Redazione

(nella foto Maria De Filippi)