Stasera in Tv: cosa vedere domenica 9 febbraio 2020

Su Rai 1 “Come una madre”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Amore criminale”, su Rete 4 “Sully”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Il mistero dei templari”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Camionisti in trattoria”, su Sky Cinema “Restiamo amici”, su Fox “The Big Bang Theory.”, su Premium Cinema “Barry Seal” su Iris “American Pastoral”, su Rai Cinema “La leggenda di un amore”

I programmi di stasera in tv di 9 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Come una madre, Angela Graziani ha perso suo figlio Matteo e, in crisi, si rifugia nella casa della sua famiglia su un’isola. Qui incontra una vicina, Elena, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che hanno più o meno la stessa età che aveva il suo bambino. Quando la donna chiede ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora, la sua vita subisce una svolta improvvisa.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Amore criminale, Eligia ha 35 anni e dopo una vita di sacrifici riesce a lavorare come infermiera presso l’ospedale di Siracusa. La ragazza da anni ha una relazione con Christian, ma il loro matrimonio non è propriamente un idillio tra violenze, assenze del marito e problemi economici di vario genere. Nel 2014 Eligia rimane incinta. Pensa che questo evento possa cambiare Christian che invece diventa sempre più chiuso nei suoi confronti. Infatti lui ritiene che questo evento possa limitare la sua libertà. La coppia vorrebbe separarsi ma nella mentalità del Sud Italia il matrimonio è ancora una cosa sacra ed Eligia sopporta. La sera del 19 gennaio 2015 Christian vorrebbe uscire, ma Eligia – incinta di 8 mesi – gli chiede di rimanere in casa; a quel punto tra i due si scatena un litigio. L’uomo colpisce la donna in testa e poi la soffoca. Quando sente che il polso non da più risposte, inizia a eliminare le tracce dell’omicidio. Quindi cerca di virare il caso in un episodio di malasanità e per otto mesi riesce nel suo intento. Ma i sospetti del padre di Eligia, Agatino, fanno in modo che il corpo della figlia non sia cremato e che le indagini si spostino su suo marito. Il 5 dicembre 2018, in primo grado, Christian viene condannato all’ergastolo.

Rai Movie – La leggenda di un amore, Francia, secolo XIV. La bella Danielle, orfana di padre, fa da sguattera a madre e sorelle, finché sulla sua strada giunge il principe Henry. Ispirato a “Cenerentola” di Jacques Perrault.

Mediaset

Rete 4 – Sully, Regia e cast da Oscar per la coinvolgente ricostruzione della storica impresa del pilota che compi’ un eroico ammaraggio sull’Hudson.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Il mistero dei templari, Avventuroso film d’azione con Nicolas Cage e Diane Kruger. Un gruppo di ricercatori sulle tracce del leggendario tesoro dei Cavalieri Templari.

Iris – American Pastoral, Tratto dall’acclamato romanzo dello scrittore Premio Pulitzer P. Roth sulla fine del sogno americano.

Premium Cinema – Barry Seal, 1979: l’America comincia a conoscere la crisi economica e Carter proietta il Paese in una spirale di scarso ottimismo. La crisi di fiducia colpisce tutti i livelli della società, e l’unica salvezza sembra essere la cavalcata liberista che porterà Reagan alla Casa Bianca. Barry Seal, pilota di aerei di linea che arrotonda con il contrabbando, viene contattato dalla CIA per spiare le attività dei guerriglieri sandinisti in Nicaragua. Sarà l’inizio di una serie di opportunità, sempre meno lecite e sempre più rischiose.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Camionisti in trattoria, Camionisti in trattoria riparte con chef Misha. Oggi si trova in Piemonte per scoprire il segreto della ristorazione nord-occidentale.

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Restiamo amici, Dal Brasile Gigi, che dice di essere in punto di morte, chiama l’amico vedovo e con figlio a carico Alessandro per chiedergli l’ultimo favore prima della dipartita: “prestargli” suo figlio, giusto il tempo di organizzare una truffa con un notaio, per ereditare tre milioni di euro che gli ha lasciato suo padre da intestare solo ad un ipotetico erede. Gigi però figli non ne ha ed è per questo che chiede aiuto all’amico, promettendogli, in cambio, una parte di eredità. Ma le cose prendono presto una piega inaspettata..

(Nella foto Live – Non è la D’Urso)