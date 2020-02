Amazon Studios ha annunciato la settima e ultima stagione di Bosch, rilasciata nel corso del 2020

Bosch sarà rilasciata nel corso 2020 su Amazon Prime Video.

Bosch Amazon Studios ha annunciato di aver rinnovato per una settima e ultima stagione la serie Amazon Original amata dai fan: , con Titus Welliver e basata sui bestseller di Michael Connelly. Bosch sarà rilasciata nel corso 2020 su Amazon Prime Video.

Le dichiarazioni

«Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con Bosch e non vedo l’ora di completare la storia nella settima stagione. È triste, ma tutte le cose belle finiscono e sono felice perché chiuderemo la storia nel modo che vogliamo», afferma Connelly. «Bosch è iniziato sette anni fa con il pilota scritto da me e lo showrunner Eric Overmyer. Abbiamo in programma di scrivere anche gli ultimi episodi insieme. Lasceremo la serie più lunga finora disponibile su Amazon Prime Video e sarà lì per essere scoperto da nuovi spettatori. È fantastico per me».

Henrik Bastin, Partner e CEO di Fabrik Entertainment, ha aggiunto: «Sono lieto che Bosch stia tornando per la sua settima e ultima stagione. Produrre Bosch è stato un viaggio fantastico, e la mia più profonda gratitudine va a Michael Connelly, Eric Overmyer e al produttore esecutivo Pieter Jan Brugge. Sarebbe stato impossibile senza la loro visione creativa, talento e gentilezza. Sono orgoglioso di sapere che abbiamo dato tutto quello che potevamo nella serie e ai fan. Vorrei anche ringraziare Amazon per il loro costante supporto e impegno sin dall’inizio di questo progetto e per tutte e sette le stagioni. Jen, Vernon, Marc, Albert e Brian, grazie! È stato un vero spasso».