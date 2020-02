Ascolti TV venerdì 14 febbraio: vince Raiuno con Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show

Al terzo posto Raidue con il ritorno di The Good Doctor al 5,8% di share, seguito da Italia 1 con il film Security al 5,1%

Un San Valentino trionfale per il trio di amici toscani, che hanno concluso il tour del loro show con la data di Montecatini Terme, in onda ieri su Raiuno: Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show ha raggiunto il 25,6% di share e 5,3 milioni di spettatori, staccando nettamente Canale 5 che con il Grande Fratello Vip non è andata oltre il 18,7% di share e 3 milioni di spettatori.

Il ritorno in prima serata di The Good Doctor su Raidue ha ottenuto il 5,8% di share con 1,3 milioni di spettatori, seguito dal film di Italia 1 Security, che con il 5,1% di share e un milione 158 mila spettatori ha distaccato di poco Quarto Grado su Rete4, che ha conquistato più share con il 6,2% ma meno spettatori con 1 milione e 131 mila spettatori.

Su La7 Propaganda Live mantiene il suo zoccolo duro con il 5% di share e 867 mila spettatori, battendo così Raitre che con il film Maldamore ha conquistato il 3,4% di share con 796 mila spettatori.

Tiziana Leone

(nella foto Conti, Pieraccioni, Panariello)