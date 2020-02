Al via questa sera su Raidue la diciassettesima edizione di N.C.I.S.

Al via N.C.I.S. con due nuovi episodi in onda da questa sera su Raidue

Nuovo doppio appuntamento in prima assoluta con la diciassettesima serie del telefilm N.C.I.S. con Mark Harmon, Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello, in onda su Rai2 stasera alle 21.20.

Nel primo episodio dal titolo Fuori dal buio, Ziva arriva nel seminterrato di Gibbs per avvisarlo di un imminente pericolo e vuole portarlo in una casa sicura. Dopo pochi minuti, i due vengono assaliti da un commando armato, ma riescono a fuggire costruendo un ordigno artigianale, che uccide uno degli assalitori. Sulla scena rimane un lembo del cappotto di Ziva che Bishop riconosce…

A seguire l’episodio intitolato Alla luce, in cui mentre Gibbs e Ziva cercano invano di far collaborare Sahar, due attentatori, complici di quest’ultima, vengono uccisi dalla polizia appena prima di farsi esplodere durante un evento al Senato. Grazie alle accurate indagini di Kasie, si scopre che gli attentati non erano veri, ma parte di una messinscena ordita da Sahar per spingere l’Ncis a richiedere l’attivazione di un protocollo speciale contro il terrorismo. Ma questo come può giovare alla pericolosa attentatrice?

(nella foto il cast di NCIS)