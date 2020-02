Ascolti tv 13 febbraio digital e pay: Masterchef al 2,9%. Milan-Juve boom sul target Sky (40,6%)

Sulla pay Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli a 667mila spettatori di flusso. Su SkyCinema Uno Twelve soldiers 72mila e 0,3%. Tra le native digitali free in prime time: su Rai4 Criminal Minds 515mila e 1,9%. Su Tv8 Maschi contro femmine 509mila e 2,3%. Su Rai Movie Se Dio vuole 441mila e 1,7%.

Fuori schema sulla pay: in tema serie su Fox 911 ha avuto 40mila spettatori e 0,2%.

Il calcio free vola e sulla pay il talent flette

C’era il calcio sulla Rai con la semifinale di Coppa Italia, l’attesissima Milan-Juventus a distrarre il target Sky (tra gli abbonati alla pay il match del Meazza ha fatto il 40,6%) nella serata tv del 13 febbraio. Così la nuova puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri dalle 21.15 su SkyUno – con la puntata che ieri ha eliminato Vincenzo e Giulia – ha riscosso 667mila spettatori con il 2,94% di share. In particolare, su Sky Uno Masterchef ha avuto 700mila spettatori ed il 2,6% nel primo episodio e 635mila ed il 3,2% nel secondo; l’ascolto cumulato, che comprende Sky Uno/+1 e on demand, è stato di 856mila spettatori nel primo episodio e di 738mila spettatori nel secondo.

Inoltre su SkyCinema Uno Twelve soldiers ha totalizzato 72mila spettatori e lo 0,3%. In tema serie su Fox 911 ha avuto 40mila spettatori e 0,2%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince Criminal Minds

In prima serata su Rai4 Criminal Minds ha avuto 515mila spettatori con l’1,9%. Su Tv8 Maschi contro femmine ha riscosso 509mila spettatori con il 2,3%. Su Rai Movie Se Dio vuole ha totalizzato 441mila spettatori con l’1,7%. Su Iris Solo due ore ha conseguito 394mila spettatori con l’1,6%. Su La5 Quando l’amore arriva in città ha conquistato 382mila spettatori con l’1,6%. Su 20 Samson La vera storia di Sansone ha attratto 301mila spettatori con l’1,2%. Su Rai Premium I Miserabili ha ottenuto 230mila spettatori con l’1%. Su Cine34 Il tassinaro ha conquistato 209mila spettatori con lo 0,9%. Su Nove Virus killer invisibili ha raccolto 216mila spettatori con lo 0,9%. Su Top Crime Law & Order ha ottenuto 194mila spettatori con lo 0,9%. Sul Real Time Rivelo ha totalizzato 179mila spettatori con lo 0,7%. Su La7d Grey’s anatomy ha raccolto 138mila spettatori con lo 0,5%. Su Rai Gulp Il Collegio ha convinto 113mila spettatori con lo 0,5%. Su Rai Sport Coppa Italia basket ha raccolto 110mila spettatori con lo 0,4%.

In access Papi stravince

Su Tv8 Guess my age a 683mila e 2,5%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 391mila spettatori con l’1,5%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 566mila e 2,5%. Su Nove Sono le venti a 239mila e 1%.

Nel pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina 228mila spettatori con l’1,8%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi 207mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di Masterchef)