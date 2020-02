Ascolti tv 12 febbraio digital e pay: IGT tiene, non cresce Bignardi. Papi boom senza Amadeus

Altre opzioni free, partita sempre più tesa e allargata in access: Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 823mila spettatori con il 3,1% senza I Soliti Ignoti a competere.

Giornata e serata estremamente sfidanti il 12 febbraio 2020, con le ammiraglie generaliste a concentrare tanta attenzione del target Sky, con la prima semifinale della Coppa Italia (Inter-Napoli al 26,4% di share).

Sulla pay

Comunque ha fatto meglio dei film di Rai2 e Italia1, ma solo se si somma ascolto free e pay, il talent pop per eccellenza. Buona prova mercoledì 12 febbraio per Italia’s Got Talent. Su Tv8 ha avuto 1,3 milioni di spettatori ed il 5,6% di share, in crescita di due decimali di punto; lo stesso show su SkyUno ha raccolto 217mila spettatori di flusso e l’1%, per un totale complessivo di oltre 1,512 milioni di spettatori ed il 6,6% di share.

Il talent di Tv8 quest’anno è condotto da Lodovica Comello con in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini ed è traslocato dalla serata del venerdì a quella del mercoledì.

Tra le native digitali free, in prima serata questa la graduatoria. Tv8 batte Rai Movie

Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,297 milioni e 5,6%. Su Rai Movie Il principe abusivo a 437mila e 1,7%. Su Iris Blood diamond a 389mila e 1,8%. Su Rai Premium Come una madre ha raccolto 370mila spettatori con l’1,5%. Su Nove L’Assedio 353mila e 1,5% di share. Su Rai4 Omicidio al Cairo a 312mila e 1,3%. Su La5 Le parole che non ti ho detto 307mila e 1,4%. Su Real Time Un amore extralarge 225mila e 0,8%. Su La7d Operazione sottoveste 213mila e 1%. Su Top Crime Forever 204mila e 0,8%. Su 20 Lucifer 169mila e 0,6%. Su Rai5 Duran Duran 239169mila e 0,6%. Su Cine34 Le foto di Gioia 131mila e 0,5%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 138mila spettatori con l’1,1%. Su Real Time Amici a 215mila spettatori e 1,5%.

Nel preserale, effetto Barbieri

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 523mila spettatori con il 2,3%. Su Nove Sono le Venti 227mila e 1%.

In access. Papi brinda per il calcio

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 823mila spettatori con il 3,1%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 330mila spettatori con l’1,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Italia’s Got Talent)