Ascolti tv analisi 12 febbraio: Inter-Napoli batte la Juve. E dietro Gerry (senza un Remigio) e Sciarelli c’è IGT (free più pay)

Ascolti seconda serata: Gerry Scotti, corre davanti al finale di Chi l’ha visto? e supera due volte il 20%

Inter perdente ma vincente per ascolti

La squadra di Rino Gattuso è passata in vantaggio intorno al sessantesimo e a quel punto per l’Inter le cose si sono fatte complicate, ma per gli spettatori televisivi mercoledì 12 febbraio l’attenzione è notevolmente cresciuta. Dal picco precedente di ascolti, di 6,9 milioni nella prima parte del secondo tempo, si è arrivati a quello finale di 7,436 milioni con uno share del 31,5%, più che all’altezza del momento più seguito del primo tempo (7,3 milioni alle 21.16). Un finale teso che è proceduto senza che l’undici di Antonio Conte riuscisse ad aggiustare un po’ il risultato della semifinale di andata della Coppa Italia. Ieri, comunque, Inter-Napoli ha fatto un ottimo risultato meter: 6,858 milioni ed il 26,4% che sono al momento – in attesa di Milan-Juve di stasera – il miglior risultato del torneo.

Per stare alle prestazioni meter dei nerazzurri, infatti, vale la pena registrare che due settimane fa Inter-Fiorentina, comunque rimasta aperta a lungo e vinta per due a uno dai nerazzurri aveva conquistato 5,561 milioni di spettatori e il 21,2% di share. Napoli-Lazio, invece, sempre ai quarti, aveva ottenuto 5,678 milioni di spettatori e il 21,54% di share; mentre Milan-Torino aveva conquistato 5,265 milioni di spettatori e il 21% di share. Prima di ieri il miglior risultato era quindi quello di Juventus-Roma che aveva conquistato 6,576 milioni di spettatori e il 25% di share.

Dietro l’ammiraglia pubblica è calata molto – rispetto alla prestazione omogenea – quella commerciale. Due settimane fa Chi vuol esser milionario, infatti, con la domanda da un milione di euro a Enrico Remigio aveva conquistato 3,321 milioni di spettatori ed il 17,4% di share. Ieri Gerry Scotti si era fermato a 2,225 milioni di spettatori ed il 12,9%, subendo il calcio..

Sciarelli batte i film

Dietro le ammiraglie ha fatto bene Rai3. Chi l’ha visto?, infatti, ha conquistato 2 milioni di spettatori e il 9,3%. E decente è stata pure la difesa dei film di Italia 1 (The Day after tomorrow a 1,492 milioni ed il 6,8%) e Rai2 (La risposta è nelle stelle, a 1,341 milioni di spettatori e il 5,8% di share).

IGT okay free + pay

Meglio dei film, ma solo se si somma ascolto free e pay ha fatto Italia’s Got Talent. Su Tv8 ha avuto 1,3 milioni di spettatori ed il 5,6% di share, in crescita di due decimali di punto; lo stesso show su SkyUno ha raccolto 217mila spettatori di flusso e l’1%, per un totale complessivo di oltre 1,512 milioni di spettatori ed il 6,6% di share.

Chiambretti risorpassa Purgatori

Mentre in coda alla classifica non si è ripetuto l’exploit di Andrea Purgatori che con Adolf Hitler, Speciale Atlantide aveva nettamente superato Piero Chiambretti.

Ieri su Rete 4 #CR4 La Repubblica delle donne, ha totalizzato 840mila spettatori e il 4,2%, mentre su La7 Atlantide–Corrotti e prescritti, ha avuto 492mila spettatori e il 2,6%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come ieri in access il primo tempo di Inter-Napoli abbia a lungo superato quota 7,2 milioni. Al fischio del break al Meazza, Striscia la Notizia ha sfiorato 5,5 milioni per pochissimi minuti. Quanto la partita è ricominciata, ha corso tra i 6,5 ed i 7,5 milioni sfiorati nel finale. Subito dopoc’è stata la fase hot di Chi vuol esser milionario?, che ha superato due volte il 20%, l’ultima un quarto d’ora prima dell’una di notte. In seconda serata, quindi dietro Gerry Scotti, ha corso ill finale di Chi l’ha visto? (picco del 12%).

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi vuol esser milionario?)