Ascolti 11 febbraio digital e pay: battesimo Ferrari SF 1000 all’1,1%. Boom Tv8 con Tom Cruise

Su SkyCinemaUno The Jurassic Games 74mila con lo 0,3%. Tra le native digitali: Su Tv8 Jack Reacher- Punto di non ritorno ha avuto 743mila spettatori e 3,2% di share. Su RaiMovie I Mercenari ha fatto riscontrare 481mila spettatori e 1,9%. Su Iris Sfida nella valle dei … 414mila spettatori e 1,7%.

Altri ascolti pay: Su Fox Swat a 83mila e 0,3%.

Sulla pay la presentazione della Rossa

Auto, cinema, serie, poco clacio, in attesa del doppi appuntamento in chiaro con la Coppa Italia di oggi e domani sulla Rai. Da registrarecosì, ieri – martedì 11 febbraio – che su SkyCinemaUno che il film The Jurassic Games ha emozionato 80mila spettatori di flusso con lo 0,3% di share. Su Sky Uno Best Bakery ha conseguito 71mila spettatori con lo 0,3%. Su Fox Swat a 83mila e 0,3%. Alle 18.15 la presentazione della nuova Ferrari da Formula 1, la SF1000, in diretta da Reggio Emilia, ha riscosso su Sky 173mila spettatori e l’1,1%.

In prime time le native digital: vince Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Jack Reacher- Punto di non ritorno con Tom Cruise protagonista ha avuto 743mila spettatori e 3,2% di share. Su RaiMovie I Mercenari ha fatto riscontrare 481mila spettatori e 1,9%. Su Iris Sfida nella valle dei … 414mila spettatori e 1,7%. Su Real Time Primo appuntamento con Flavio Montrucchio alla conduzione ha conquistato 388mila spettatori e 1,5%. Su Nove Qualunquemente ha conseguito 367mila spettatori e 1,6%. Su 20 American Gangster 332mila spettatori e 1,6%. Su Rai5 Mustang ha totalizzato 311mila spettatori e 1,5%. Su Rai4 L’angelo del crimine ha convinto 279mila spettatori e 1,2%. Su Top Crime Chicago P.D. ha raccolto a 255mila spettatori e 1%. Su RaiPremium Come una madre ha riscosso 238mila spettatori e 1%. Su La5 Grande Fratello Vip ha prodotto a 234mila spettatori e 1,4%. Su Cine34 I Mostri ha convinto 207mila spettatori e 0,9%. Su Rai Sport Serie B 129mila e 0,5%. Su La7d Drop Dead Diva ha raccolto 128mila spettatori e 0,5%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 162mila spettatori e 1,3% e su Real Time Amici di Maria De Filippi a 215mila spettatori e 1,5%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 554mila spettatori e 2,46%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 203mila e 0,85%.

In access questi gli ascolti. Papi vince una sfida tosta

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 643mila spettatori con 2,43%. Su La5 Uomini e donne 487mila e 1,9% (finale a 539mila e 2%). Su 20 Big Bang Theory 439mila e 1,62%. Su Rai Premium Un passo dal cielo a 373mila e 1,45%. Su Rai4 Criminal Minds 356mila e 1,36%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 325mila e 1,28%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 310mila spettatori con l’1,17%. Su Iris Walker Texas Ranger a 286mila e 1,12%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Presentazione Ferrari)