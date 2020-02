Ascolti tv analisi 11 febbraio: Amadeus fa vincere. Giordano (perde) senza ospiti

In access Amadeus al 28% regalando 117 mila euro. Poi il film tv Mai scherzare con le stelle! ha corso sulla linea del 17% e ha chiuso al 18,8% alle 23.31. Subito dopo Pechino Express ha fatto il 13% eliminando i Berry. Ottimo finale del film di Canale 5 (14,1% alle 24.05) che passa il testimone a Porta a Porta.

Ascolti talk: Floris domina con Bersani e il match Davigo vs. Boschi. Berlinguer bene con Corona, male con Meloni. Giordano con pochi ospiti di peso rimane quasi sempre terzo, risalendo un po’ con la fase sanremese

Mai scherzare con le stelle batte il film impegnato

La serata di martedì 11 febbraio l’ha vinta il film tv di Rai1 della Pepito della famiglia Saccà. Il film tv Mai scherzare con le stelle!, per la collana Purchè finisca bene, con Pilar Fogliati, Alessandro Roja, Carlotta Natoli ed Emanuela Grimalda nel cast, ha conquistato 3,971 milioni di spettatori e il 17,3% di share, battendo nettamente la pellicola seria in prima tv su Canale 5 (La signora dello zoo di Varsavia, a 2,223 milioni di spettatori e il 11,4% di share). Ma anche martedì 11 febbraio è stato caratterizzato dagli ‘eroi’ di Sanremo, con il post kermesse festivaliera ad impazzare nei contenitori, nelle news e nei talk, più virale del corona virus e dei problemi del governo.

Effetto Amadeus

L’ammiraglia di Rai1 anche ieri è stata molto aiutata da Amadeus. In access I Soliti Ignoti è arrivato a 6,3 milioni e il 23,4% di share regalando 117 mila euro alla concorrente di Caltagirone. Il programma ha toccato quota 7,6 milioni con il 28,1% di share alle 21.31, prima di lasciare a Striscia qualche minuto di gloria. Dalle 24.10 in poi, inoltre, dopo la fine del film di Canale5 e della prima puntata di Pechino Express (eliminati Marco Berry e la figlia), la puntata di Porta a Porta con i protagonisti del festival ha avuto la meglio sul finale hot di La Pupa ed il secchione e viceversa.

Della Gherardesca batte Ruffini

Alla fine ieri sera nella sfida tra le seconde reti di Viale Mazzini e Cologno c’erano pupe e secchioni sia su Rai2 che su Italia1.

Ma il format condotto da Costantino Della Gherardesca (1,9 milioni e 9,2%) ha avuto nettamente la meglio su quello affidato a Paolo Ruffini (1,5 milioni e 8,3%).

Mentre tra i tre talk ad avere la meglio è stato chiaramente DiMartedì (1,358 milioni e 6,1% su La7), su #Cartabianca (1,1 milioni e 5,1%) e Fuori dal coro (893mila e 4,6%).

Se Giordano resta solo…

Gli ospiti non sono il punto forte di Fuori dal coro. E’ un aspetto programmatico del programma, che punta di più sulle inchiestine fuori studio e la creatività coreografico drammaturgica del conduttore. Ma qualche volta la trasmissione di Rete 4 appare realmente fin troppo sguarnita e povera.

Palese è stata anche ieri la differenza tra i bouquet di ospiti dei tre programmi: Giovanni Floris è partito con Pierluigi Bersani, ha messo sul ring Maria Elena Boschi e Piercamillo Davigo e schierato il solito folto esercito ( tra gli altri Fabio Caressa, Alessandro Sallusti, Gerardo Greco, Marco Travaglio, Pietro Senaldi, Roberto Speranza, Carlo Calenda, Stefano Bonaccini, Tosca, Elsa Fornero, Maura Gancitano, Enrico Zanetti, Emmanuela Bertucci, Laura Del Santo, Lorena Bianchetti, Paola Tommasi, Regina De Albertis, Marta Collot, Giorgio Cottarelli, Raffaello Lupi). Bianca Berlinguer ha fatto la solita apertura con Mauro Corona, è passata a Giorgia Meloni, è poi si è difesa con un parterre a numero più contenuto di presenze (Roberto D’Agostino, Luca Telese, Maurizio Belpietro, Barbara Lezzi, Andrea Scanzi, Massimiliano Fedriga, Insaf Dimassi, Walter Ricciardi).

Nettamente meno ricca di presenze era la scaletta di Mario Giordano, supportato anche ieri da Paolo Del Debbio e pochi alla fine poco memorabili altri.

Il grafico racconta che…

In access I Soliti Ignoti è arrivata a 6,3 milioni e il 28% di share alle 21.31; Striscia la Notizia ha fatto un picco del 20,6% con 5,5 milioni di spettatori alle 21.41. Il film tv con Pilar Fogliati ha corso sulla linea del 17% e ha chiuso al 18,8% di share alle 23.31. Subito è rimasto avanti Pechino Express fino alle 24.04 (13% per l’eliminazione dei Berry), poi però c’è stato un momento di picco del finale del film di Canale 5 (14,1% alle 24.05), prima del dominio di Porta a Porta. Vespa in questa fase si è lasciato dietro il finale de La pupa ed il secchione e viceversa (15,2% col bagno di cultura alle 24.40).

(Nella foto un momento de I Soliti Ignoti)