Ascolti tv 10 febbraio digital e pay: Oscar in replica allo 0,3%. Nove batte Rocky

Su Sky Cinema Uno Ted Bundy ha conseguito 149mila spettatori e lo 0,6%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Nove Little Big Italy a 409mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 Rocky V a quota 333mila spettatori con l’1,4%. Su Iris L’uomo dei sogni 330mila e 1,3%.

Ascolti native digitali free in access: otto emittenti sopra quota 300mila

Sulla pay attenzione al cinema in tutte le sue forme

Ascolti concentrati sulle ammiraglie lunedì 10 febbraio, con le proposte di Rai1 e Canale 5 ad aggregare larga parte della platea tv in prima serata e poi anche in nottata. Su Sky Cinema Uno Ted Bundy fascino criminale ha conseguito 149mila spettatori e lo 0,6%. Su SkyUno la replica de La notte degli oscar 71mila e 0,3%.

Tra le digital free vince Nove

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Nove Little Big Italy a 409mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 Rocky V a quota 333mila spettatori con l’1,4%. Su Iris L’uomo dei sogni 330mila e 1,3%. Su RaiMovie Cavalcarono insieme a 293mila e 1,2%. Su Rai4 Summer of 84 a 269mila e 1,1%. Su Real Time Vite al limite a 258mila e 1%. Su Rai Premium La dottoressa dell’isola a 243mila spettatori e 1%. Su La5 Rosamunde Pilcher 228mila spettatori con lo 0,9%. Su Rai Sport Serie C a 197mila spettatori e 0,8%. Su Cine 34 Pasqualino settebellezze a 183mila e 0,7%.

Su 20 Daddy’s home a 172mila spettatori e 0,7%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 155mila spettatori e 0,6%. Su RaiStoria Istria terra del mio dolore 119mila e 0,5%. Su Rai Gulp Il collegio a 107mila e 0,4%.

In access: vince Papi ma è lotta dura

Su Tv8 Guess my age 679mila spettatori con 2,54%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 413mila e 1,59%. Su 20 The Big Bang Theory a 359mila spettatori e 1,35%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 354mila e 1,38%. Su Iris Walker texas ranger 332mila e 1,28%. Su Real Time Cortesi per gli ospiti 331mila e 1,27%. Su Rai4 Criminal Minds 324mila e 1,22%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 314mila spettatori con l’1,18%. Su La5 la replica di Uomini e Donne raccoglie 283mila spettatori con l’1,1%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 563mila spettatori e 2,45%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 235mila spettatori con l’1%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 193mila spettatori e 1,45%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 297mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento didella cerimonia di Los Angelesi)