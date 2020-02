Stasera in Tv: cosa vedere martedì 4 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 4 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Purchè finisca bene – Mai scherzare con le stelle!, Ines, giovane netturbina con la passione per gli oroscopi, vive nello stesso palazzo di Alfredo, un ingegnere che sta me ttendo a punto un robot in grado di intercettare gusti e desideri umani. Fra i due è guerra aperta, ma l’arrivo inaspettato dei genitori di Ines la costringe a rifugiarsi proprio a casa dell’odiato ingegnere, che viene scambiato per il fidanzato. La coab itazione forzata si rivela all’inizio disastrosa: Alfredo è un irriducibile razionale che crede solo nella scienza; Ines è un’irrimediabile istintiva che si affida alle stelle e vive di sogni. I colpi di scena aumentano con l’incalzare degli avvenimenti. ..

Rai 2 – Pechino Express, 10 coppie di concorrenti, guidate da Costantino Della Gherardesca, si muovono verso Oriente, partendo dall’estate thailandese, passando per la primavera cinese e terminando il loro viaggio nell’inverno coreano.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – I mercenari, Barney Ross è un uomo senza scrupoli a capo di una squadra di moderni mercenari. Con loro accetta di andare sull’isola di Vilena per rovesciare il regime del sanguinario dittatore Gaza

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – La signora dello Zoo di Varsavia, Ispirato ad una storia vera di coraggio e umanita’. Polonia, 1939: dopo l’invasione nazista, i custodi dello Zoo di Varsavia salvano numerosi ebrei.

Italia 1 – La pupa e il secchione e viceversa, pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale.

Iris – Un uomo chiamato Charro, Elvis Presley nei panni di un uomo, detto Charro, che prova ad abbandonare la professione di bandito per iniziare una vita onesta.

Premium Cinema – Warrior, La storia di due fratelli, Tommy e Brendan Conlon, entrambi ex prodigi della lotta greco romana, che non si parlano e non si vedono da anni per colpa di un violento padre-allenatore. Dopo quattordici anni Tommy torna a casa e chiede a suo padre di aiutarlo ad allenarsi per partecipare a “Sparta”, la più grande competizione di arti marziali della storia. Da ex-prodigio del Wrestling, ora un marine, Tommy si qualifica brillantemente, mentre il fratello Brendan è un professore di liceo, che ritorna dopo anni sul ring..

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Jack Reacher – Punto di non ritorno, Il maggiore dell’esercito Susan Turner, a capo della vecchia unità investigativa di Reacher, è misteriosamente scomparsa. Molto presto Reacher scopre che è stata ingiustamente accusata di spionaggio e arrestata e lui, consapevole dell’innocenza della donna, deve fare di tutto per aiutarla. Per il nostro eroe si tratta di fare luce sulla verità dietro una grande cospirazione del governo al fine di proteggere i loro nomi e riportare a casa la pelle. In fuga come un fuggitivo dalla legge, Reacher finisce per scoprire un potenziale segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Nove – Qualunquemente, “Qualunquemente, ovunquemente, chiu pilu pi tutti”: Cetto La Qualunque, il personaggio interpretato da Antonio Albanese, fa il grande salto e dalla tv approda sul grande schermo. A seguito di una lunga fase di latitanza all’estero, Cetto giunge in Italia, in compagnia di una ragazza di colore e di una bambina, per “salire” in politica. Nel Bel Paese il protagonista ritrova il suo fidato braccio destro, Pino, sua moglie Carmen, suo figlio Melo e un’insopportabile ondata di legalità…

Sky Cinema 1 – The Jurassic Games, In un futuro prossimo, 10 detenuti nel braccio della morte devono competere per sopravvivere in un gioco di realtà virtuale che li mette l’uno contro l’altro e li sottopone a dure prove e terribili lotte contro temibili dinosauri. Tra i concorrenti c’è Tucker, condannato e incarcerato per il presunto assassinio della moglie e al quale è stata promessa la libertà in caso di vittoria al pericolosissimo gioco. Il rischio è infatti estremo, perché in questo sadico gioco non si rischia di morire solo virtualmente..

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

(Nella foto Costantino Della Gherardesca)