Milenys e Giada, Masterchef 9: Non abbiamo rimpianti, abbiamo giocato le nostre carte

Giada Meloni e di Milenys de las Mercedes Gordillo Sanchez. Questa è la prima cosa che hanno in comune. La seconda è l’essere cadute, pur in contesti diversi, sulla preparazione di parti ostiche della carne di manzo. La concorrente cubana durante la Mistery Box, Giada durante il Pressure Test. Entrambe abbandonano la cucina diEndemol Shine Italy. Non c’è subordinazione gregaria alla competizione, nelle parole die di. Questa è la prima cosa che hanno in comune. La seconda è l’essere cadute, pur in contesti diversi, sulla preparazione di parti ostiche della carne di manzo. La concorrente cubana durante la Mistery Box, Giada durante il Pressure Test. Entrambe abbandonano la cucina di Masterchef 9 sottolineando la comunione d’intenti e una solida amicizia tra loro, nata ai fornelli del talent show prodotto da

Sull’eliminazione

Mylenis: Capita a volte di incappare in una giornata in cui le cose girano storte. Non ero al meglio della forma, ho capito dove ho sbagliato e so dove non sbagliare in futuro.

Giada: Per me la carne è stata fatale durante il Pressure Test. Di solito non mangio frattaglie e non avevo mai visto un ingrediente come quello che mi è stato proposto. Mi sentivo una donna preistorica. Si tratta di un piatto che non cucinerò mai più nella vita. I giudici hanno detto che l’avevo preparato così male da renderlo immangiabile: avevano ragione.

Sull’eliminazione di colleghi concorrenti

Giada: Sul piano umano, ho patito l’eliminazione di Gianna. Con lei ho legato molto emotivamente, il fatto che sia stata eliminata per un ingrediente assegnato da me ha costituito un brutto colpo. Avrei preferito uscisse Vincenzo, meno giovane di Gianna e con tanta vita già trascorsa alle spalle.

Un parere su chi è rimasto in gara

Mylenis: Chi è rimasto è molto bravo e merita di arrivare in fondo. Beninteso, anche i concorrenti eliminati avevano talento. La gara è di un livello eccellente.

Gianna: A Masterchef è essenziale saper giocare le carte giuste, chi è rimasto ha saputo farlo con merito.

I rapporti interpersonali