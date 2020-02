Ascolti tv 9 febbraio digital e pay: Inter-Milan fa il botto e Caressa fa il 6%. Rai4 batte Tv8

Alle 12.30 su Dazn1 Spal-Sassuolo ha conseguito 845mila spettatori ed il 4,8%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Rai4 Daughter of the wolf 538mila e 2,1%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 449mila con l’1,7%. Su Paramount Network Star Trek a 402mila con l’1,6%. Gli ascolti delle partite.

Ascolti altri sport: su Rai Sport – dalle 11.11 alle 12.54 – la Coppa del Mondo di Sci Femminile a 495mila spettatori con il 4,1%. Su Dmax il Torneo 6 Nazioni di Rugby a 357mila spettatori con il 2,1%.

Calcio – ‘disturbato’ dal post Sanremo – domenica 9 febbraio 2020, tra le opzioni alternative alle generaliste più seguite. O viceversa. Visto che le partite hanno caratterizzato tutta la giornata, con l’ultimo posticipo pay che ha finito per essere il secondo programma più visto in serata.

Dall’ora di pranzo in poi il calcio…

In tema Serie A, alle 12.30 su Dazn1 Spal-Sassuolo ha conseguito 278mila spettatori ed 1,6%. Alle 15.00 su Sky i match del primo pomeriggio hanno conseguito 1,169 milioni ed il 6,9%. Alle 18.00 Parma-Lazio ha avuto 1 milione di spettatori ed il 5%. E per la Premier League, Manchester City- West Ham ha conseguito 11 mila spettatori e lo 0,1% di share.

In prima serata il Mezza in evidenza, poi Caressa fa il botto con Mancini

La Serie A proponeva alle sera Inter-Milan, un match di impatto alto, che ha conseguito il secondo risultato di ascolto in stagione.

Il match terminato con la vittoria in rimonta per quattro a due per i nerazzurri ha conquistato 2,837 milioni e 10,8% al netto dell’intervallo. Due turni fa Napoli-Juve aveva ottenuto 2,747 milioni di spettatori ed il 10,8%; Juve-Milan, aveva radunato 2,6 milioni con il 10,4%; Juve-Roma, invece, aveva avuto 2,4 milioni ed il 9,6%. Lo scorso autunno, comunque, Inter-Milan aveva fatto il record stagionale con 3,3 milioni di spettatori ed il 13,3%.

SkyCalcio Club, inoltre, con Fabio Caressa alla conduzione e Roberto Mancini ospite, nella prima parte ha totalizzato 1,2milioni spettatori e il 6%.

Inoltre, sempre sulla pay, su SkyCinema Collection in seconda serata la Notte degli Oscar 2020, fino alle 24.30 ha avuto 64mila spettatori e lo 0,4%.

Tra le digital free in prima serata: La figlia del lupo batte Barbieri versione hospitality e Star Trek by Paramount

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Rai4 Daughter of the wolf 538mila e 2,1%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 449mila spettatori con l’1,7%. Su Paramount Network Star Trek a 402mila spettatori con l’1,6%. Su 20 Doom 345mila spettatori e 1,4%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 308mila e 1,2%. Su Nove la nuova edizione di Camionisti in trattoria ha totalizzato 301mila spettatori e l’1,1%. Su Iris Manchester by the sea a 286mila e 1,2%. Su Rai Premium Il ragazzo ed il grande elefante a 257mila spettatori e 1%. Su La5 L’incredibile storia di Winter il delfino 215mila e 0,9%. Su RaiMovie Red Land 196mila e 0,9%. Su Rai5 Great Continental Railway Journey 181mila e 0,7%. Su Cine 34 Napoli Violenta 173mila spettatori e 0,7%. Su Boing Diario di una schiappa 157mila spettatori e 0,6%. Su La7d Grey’s Anatomy 132mila e 0,5%. Su RaiStoria Una notte per salvare Parigi 109mila e 0,4%. Su RaiSport Basket Serie A a 107mila spettatori e 0,4%.

In seconda serata

Su Tv8 – da mezzanotte all’1.59 – La Notte degli Oscar ha raccolto 147mila spettatori con il 2%. Su Rai Sport – dalle 11.11 alle 12.54 – la Coppa del Mondo di Sci Femminile a 495mila spettatori con il 4,1%. Su Dmax il Torneo 6 Nazioni di Rugby a 357mila spettatori con il 2,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inter-Milan)