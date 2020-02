Ascolti tv analisi 9 febbraio: Incontrada non traballa, D’Urso cresce, Fazio non fa il botto. Bugo e Morgan eccitano i meter

In access DietroFestival ha fatto un picco da 6,8 milioni alle 21.08. Poi Fazio al 21,16% a quota 3 milioni con Luciana Littizzetto e Diodato on air. Poi Vanessa Incontrada viaggia sulla linea dei 5,5 milioni fino alle 22.00. L’ascolto di Live Non è la D’Urso ha danzato a lungo tra la linea dei 3 milioni e quella dei 3,5 milioni, superandola con Morgan in studio (26%).

Ascolti day time, Rai1 Maramalda: Domenica In ha ottenuto 6,017 milioni di spettatori ed il 33,8 nella prima parte con Bugo ed il direttore di rete Stefano Coletta tra i protagonisti

Contro festival batte Post festival

Il contro Festival di Barbara D’Urso batte il post Festival di Fabio Fazio. In una serata tv – quella del 9 febbraio – in cui Vanessa Incontrada ha retto benissimo la concorrenza ‘speciale’, sanremese, di due dei tre talk (Massimo Giletti ha parlato d’altro ed è calato), e in cui la concorrenza più dura è forse arrivata da Sky. La pay, infatti, proponendo Inter-Milan, finita con la vittoria in rimonta per quattro a due per i nerazzurri, dopo che nel primo il Milan era passato in vantaggio per due a zero, è arrivata a 2,837 milioni e 10,8% al netto dell’intervallo. Vale la pena ricordare che poche settimane fa Napoli-Juve aveva ottenuto 2,747 milioni di spettatori ed il 10,6% e, soprattutto, ad ottobre scorso Inter-Juve aveva fatto il 13,3% e 3,3 milioni al netto dell’intervallo. Si può così considerare un successo la verifica della seconda puntata per la fiction Come una madre, che ieri ha ottenuto 5,034 milioni di spettatori ed il 19,9% (sette giorni prima aveva avuto 5,1 milioni di spettatori ed il 21,6% di share). Cologno, invece, può esibire un risultato a tinte contrastanti: ha fatto bene Canale5, mentre hanno fatto malissimo Rete 4 e Italia1.

Vincente la scelta drammaturgica di Barbara D’Urso, col fritto misto di Live comprendente storie native dello show (Nina Moric), epifenomeni di altre trasmissioni coltivati in vitro e viralizzati (Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, ma anche il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane sottoposto alla macchina della verità), stralci sanremesi (Morgan in scena, ma anche un presunto maltrattato da Amadeus), la trasmissione ha avuto 2,747 milioni e 16,7% dalle 21.49 alle 25.25; dopo la presentazione a 3,069 milioni e 11,33%; inoltre, la D’Urso ha dominato nettamente in seconda serata ed in nottata.

Buono, in crescita, ma meno brillante del prevedibile, considerati i precedenti delle puntate post sanremesi di Fabio Fazio, l’esito di Che tempo che fa: con Diodato, Luciana Lamorgese, Amadeus (da San Siro), Peppe Vessicchio (a casa di Luciana Littizzetto), Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Emma, e dopo la canzone di Diodato, Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, e quindi Achille Lauro, il programma di Rai2 ha conquistato 2,245 milioni di spettatori e 8,6% con la prima parte dalle 21.07 alle 22.57; e poi però ha fatto relativamente meglio avendo al Tavolo fino alle 23.41 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, e con Max Giusti, Enzo Miccio e Max Giusti, a quota 1,974 milioni e 10,48%.

Pivetti sorpassa Giletti, crolla Enjoy, il film di Rete4 va malissimo

In questo contesto così complesso alla fine ha risalito la china su Rai Tre la nuova puntata di Amore Criminale. Veronica Pivetti ha ottenuto 1,1 milioni di spettatori e il 4,74% (dopo la presentazione a 1 milione e 3,71%) ed ha battuto Massimo Giletti.

Non è l’Arena ha puntato su prescrizione, vitalizi, chiudendo in maniera un po’ più leggera sulle sex gaffes televisive. Ospitando Luigi Marattin, Augusto Minzolini, Peter Gomez, Nunzia De Girolamo, Roberta Bruzzone, Filippo Facci, Maurizio Paniz, Paola Taverna, Leopoldo Mastelloni, Mauro Guidi, Giulia Salemi, Cinzia Leone, Stefano Zecchi, Giancarlo Pelosini, il talk de La7 si è fermato a 952mila spettatori e 4,6% dalle 20.36 alle 24.55.

Peggio, molto peggio, ha fatto su Italia 1 la seconda puntata dello show comico Enjoy – Ridere fa bene, con Diego Abatantuono, Diana De Bufalo: 722mila spettatori e 3,1%. In coda, infine, si è collocato il film drammatico di Rete4 (Survivor, 566mila spettatori e 2,3% di share.

Mara maramalda con Bugo e Coletta in evidenza

In day time, al pomeriggio, Mara Venier ha dominato facilmente la scena per tutto il pomeriggio, con Barbara D’Urso che proponeva repliche del suo talk.

Domenica In ha ottenuto 6,017 milioni di spettatori ed il 33,8 nella prima parte (con Bugo ed il direttore di rete Stefano Coletta tra i protagonisti), 5,075 milioni di spettatori pari ad uno share del 30,1%, nella seconda parte e 5,024 milioni di spettatori con il 28,7% nella terza parte.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve di tutte le principali emittenti generaliste dice che in access DietroFestival ha fatto un picco da 6,8 milioni alle 21.08 su Rai1. Poi, prima che partisse la fiction Come una madre, Fabio Fazio ha toccato il 21,16% a quota 3 milioni con Luciana Littizzetto e Diodato on air. Poi è passata in testa Vanessa Incontrada ed è rimasta sulla linea dei 5,5 milioni fino alle 22.00, chiudendo bottega alle 23.10 con il 22,22% di share. L’ascolto di Live Non è la D’Urso ha danzato a lungo tra la linea dei 3 milioni e quella dei 3,5 milioni, superandola con Morgan in studio (26%).

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Che tempo che fa)