Ascolti Tv 9 febbraio tutti i dati: Come una madre 5 milioni, Live 2,7, Che tempo che fa 2,2. E Inter-Milan fa 2,8 mln e 10,8%

Su Rai1 ascolti Come una madre 5,034 milioni e 19,9%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,747 mln e 16,7%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,245 mln e 8,6%. Su Sky Inter-Milan 2,837 mln e 10,8%. Su Rai3 Amore criminale 1,1 milioni e 4,7%. Su La7 Non è L’Arena 952mila e 4,6%. Su Italia1 Enjoy – Ridere fa bene 722mila e 3,1%. Su Rete4 Survivor 566mila e 2,3%.

Ascolti, dinamiche: sempre in testa Come una madre, poi passa al comando D’Urso. In day time Domenica In versione Festival oltre il 30%

Contesto: Incontrada, D’Urso con il controfestival, Fazio post Sanremo, Giletti, Pivetti, Abatantuono, Inter-Milan, Survivor

Canzoni (il post Sanremo), calcio, fiction: triade essenziale per la tv italiana, sono stati gli ingredienti chiave della serata televisiva di domenica 9 febbraio, con la Serie A sulla pay a disturbare in maniera rilevante le proposte delle principali emittenti generaliste. Sky, infatti, proponeva Inter-Milan (arrivata a 2,837 milioni e 10,8% al netto dell’intervallo, Inter-Juve però ad inizio campionato aveva fatto il 13,3% e 3,3 milioni), finita in rimonta per quattro a due per i nerazzurri. In prime time era questa l’offerta delle ammiraglie: su Rai1 c’era la seconda puntata della nuova fiction Come una madre (con Vanessa Incontrada) ed era alle prese con Live Non è la D’Urso su Canale5 (con Pietro Delle Piane, Morgan, Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori tra gli ospiti). Le altre? Lato Viale Mazzini, su Rai2 c’erano Diodato ed Amadeus a Che tempo che fa e su Rai3 Amore Criminale. Lato Cologno, su Italia1 tornava Enjoy – Ridere fa bene, il nuovo format comico con Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo e su Rete4 c’era il film drammatico Survivor. Inoltre su La7 a Non è l’Arena c’era un’agenda molto larga di temi, per cercare di non soccombere alla concorrenza faziana e dursiana, più forte che mai. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Come una madre stacca Live e Che tempo che fa. Va forte ma non è il record la partita Inter-Milan su Sky

Su Rai Uno la fiction Come una madre, con Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Katia Ricciarelli, Simone Montedoro, Giuseppe Zeno nel cast, ha conseguito 5,034 milioni di spettatori e 19,9%. Quindi per Speciale Tg1 1,735 milioni e 11,9%.

Su Canale 5 per Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti Pietro Delle Piane, Loredana Lecciso, Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, Morgan, Alba Parietti, Platinette, Jo Squillo, Alessandra Mussolini, la madre di Luigi Favoloso, Gianluigi Nuzzi, Vittorio Sgarbi, Simona Izzo, Marco Carta, 2,747 milioni e 16,7% dalle 21.49 alle 25.25; dopo la presentazione a 3,069 milioni e 11,33%; quindi per Tg5 Notte 552mila e 14,34%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli intervistati e i collegati Diodato, Luciana Lamorgese, Amadeus, Peppe Vessicchio (a casa di Luciana Littizzetto), Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Emma, e dopo la canzone di Diodato, Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, e quindi Achille Lauro, ha conquistato 2,245 milioni di spettatori e 8,6% con la prima parte dalle 21.07 alle 22.57; poi avendo al Tavolo fino alle 23.41 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, e con Max Giusti, Enzo Miccio e Max Giusti, ha ottenuto 1,974 milioni e 10,48%. Per La domenica sportiva 934mila spettatori e 9%. L’altra Ds a 255mila e 5,2%.

Pivetti sorpassa Giletti per ascolti. Sparisce Enjoy, male il film di Rete4

Su Rai Tre la nuova edizione di Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione e le storie in docufiction di donne oggetto di violenza assassina, ha ottenuto 1,1 milioni di spettatori e il 4,74% dopo la presentazione a 1 milione e 3,71%. Per Tg3 Mondo 525mila e 4,14%. E poi Sopravvissute a 340mila e 4%.

Su La7 per la nuova puntata di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione e prescrizione, vitalizi, sex gaffes tra i temi, con tra gli ospiti e gli intervistati Luigi Marattin, Augusto Minzolini, Peter Gomez, Nunzia De Girolamo, Roberta Bruzzone, Filippo Facci, Maurizio Paniz, Paola Taverna, Leopoldo Mastelloni, Mauro Guidi, Giulia Salemi, Cinzia Leone, Stefano Zecchi, Giancarlo Pelosini, 952mila spettatori e 4,6% dalle 20.36 alle 24.55. Quindi per TgLa7 Notte 171mila e 2,61%.

Su Italia 1 per la seconda puntata dello show comico Enjoy – Ridere fa bene, con Diego Abatantuono, Diana De Bufalo, Scintilla e Dino Abbrescia nel cast e due squadre di artisti impegnati a far divertire, 722mila spettatori e 3,1%; Quindi per American Pie Il matrimonio, 252mila spettatori e 2,77% di share.

Su Rete 4 il film drammatico Survivor, con Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Emma Thompson, James D’Arcy, ha totalizzato 566mila spettatori e 2,3% di share. Quindi per Pressing Serie A, 477mila spettatori e 2,76% di share e 482mila e 4,24%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna boom a 5,8 milioni nella fase finale

Su Rai 1 per L’Eredità 4,594 milioni e 22,91% e 5,842 milioni e 25,9%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,554 milioni e 13%, per Avanti un altro! 3,777 milioni e 17%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,1 milioni e 9,9%; per il Tgr 2,482 milioni e 10,72%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 935mila e 3,87%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 1,272 milioni e 5,92% e Che tempo farà 1,270 milioni e 5,31%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 a 6,2 milioni

Per il Tg1 6,2 milioni di spettatori ed il 25,3%; per il Tg5 4,340 milioni di spettatori ed il 17,55%, per il Tg La7 1,053 milioni di spettatori ed il 4,35%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: DietroFestival boom a 6,1 milioni

Su Rai1 per DietroFestival 6,124 milioni e 22,88% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,193 milioni e 11,92% di share. Su Rai2 per il Tg2 1,933 milioni e 7,36%. Su Rai3 per Blob 934mila spettatori e 3,86% e per Grande amore 1,152 milioni di spettatori e 4,34%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 964mila e 3,7% e 819mila e 3%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Come una madre, ieri su Rai1)