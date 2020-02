Oggi in edicola: Fabrizio Salini passa la palla ad Amadeus per il bis

La nostra rassegna stampa della mattina, con gli estratti degli articoli più interessanti: l’amministratore delegato della Rai si complimenta con il conduttore e rilancia per il 2021.

Salini: «L’Amadeus 2 non è escluso. Ma la scelta è sua»

Corriere della sera, pagina 31, di Renato Franco.

«Ha fatto un lavoro straordinario, ha dato prova – ma non avevamo dubbi – di grande capacità di gestione e direzione, ne dobbiamo ancora parlare, ma non possiamo non ripartire da Amadeus». L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini annuncia quello che era nell’aria: l’AmaDue dipende solo dal conduttore e direttore artistico del Festival. Con l’idea giusta sarà di nuovo qui, nella tentacolare Sanremo.

È stato il Festival di Amadeus o il “Sanremo di Fiorello?

«È il Festival di Amadeus, che ha saputo superare polemiche assurde ed è riuscito a portare sul palco temi rilevanti e momenti di riflessione parlando a tutti. Un grande professionista umanamente impeccabile: coretto, sincero, diretto, onesto. In questo contesto Fiorello si muoveva da quel fuoriclasse che è. Con lui abbiamo un rapporto speciale, si è dato e speso per RaiPlay come nessun altro artista avrebbe fatto».

Dunque Cattelan può aspettare?

«Voglio chiarirlo, Cattelan è un grande talento, ci eravamo incontrati, ma non per il Festival».

Il bilancio finale?

«Molto positivo. Ci sono numeri importanti. In un panorama televisivo che è cambiato tantissimo per offerta.

(Nella foto Fabrizio Salini)