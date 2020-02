Ascolti tv analisi 8 febbraio, tutto Sanremo minuto per minuto: Amadeus biondo fa impazzire i meter; 8,1 mln e 73,7% dopo l’una con Fiorello all’autotune

Più lungo non si può. Ma supera 8 mln anche a notte fonda

Lunghissima, con la fase finale delle premiazioni (ha vinto Diodato, davanti a Francesco Gabbani e I Pinguini Tattici Nucleari) fuori dalla zona Auditel (che chiude per convenzione la giornata alle 26.00, le due di notte).

L’edizione numero settanta del Festival di Sanremo si è conclusa con una puntata finale dell’otto febbraio che ha fatto di nuovo un risultato a sensazione. La squadra si è schierata in campo con questa formazione: Amadeus alla conduzione, Rosario Fiorello in versione prezzemolo, Francesca Sofia Novello, Diletta Leotta e Sabrina Salerno in supporto alla presentazione, e poi Cristiana Capotondi, Mara Venier, Biagio Antonacci, Tiziano Ferro, Ivan Cottini, Vittorio Grigolo, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, Christian De Sica guest star. Così confezionato l’ultimo capitolo del Festival dell’amicizia, ma anche della frizione tra Fiorello e Tiziano Ferro e dello scazzo tra Morgan e Bugo (ieri assenti per squalifica) ha conquistato 11,476 milioni di spettatori ed il 60,6% di share. La prima parte della trasmissione ha ottenuto 13,638 milioni di spettatori ed il 56,8%, la seconda parte 8,969 milioni di spettatori ed il 68,8% (fino alle due di notte).

Il bilancio, stavolta non coincide la migliore prestazione per share degli ultimi venti anni. Amadeus si accomoda comunque sul podio, perché meglio di lui per share hanno fatto solo la finale del Festival 2002 di Pippo Baudo (13,397 milioni di spettatori e, appunto il 62,66%) e, soprattutto, quella record di Fabio Fazio del 2000 (15,223 milioni gli spettatori) arrivata ai tempi al 65,47%.

Ma rivediamo il film della serata, con le pesature meter. A partire dall’avvio.

Ama biondo e Fiore

Il picco di ascolti si è registrato alle 21.45 a quota 15,367 milioni circa con il 57,7% sull’apparizione di Amadeus con la parrucca bionda di Maria De Filippi, presentato da Fiorello.

Alle 22.14 meter eccitati: 14,553 milioni con la presentazione della classifica provvisoria della gara e poi alle 22.53, ben 14,7 milioni di spettatori erano sintonizzati su Sanremo quando Diletta Leotta ha annunciato ad Amadeus e Tiziano Ferro che la Juve aveva perso due a uno a Verona e c’è stato, molto probabilmente, anche il ridotto ma comunque non irrilevante esodo degli spettatori di Dazn1 (707mila) sull’ammiraglia pubblica.

Ma vediamo cosa è successo, in termini di share, dopo le 23.00.

L’esibizione de I Pinguini Tattici Nucleari ha potuto disporre del 61,8% della platea alle 23.20 circa.

Dieci minuti dopo, quella di Achille Lauro, ha traguardato il 62,5%.

Nelle fasce della notte, o quasi, lo share si è inerpicato sempre più in alto: al 65,84% alle 23.51, con ancora 12,5 milioni di spettatori dopo Tosca e con Francesco Gabbani, mentre arriva sull’ammiraglia pubblica lo zapping proveniente da Canale5 e dalle altre reti.

Il 65% dei televisori era sintonizzato su Rai1 con Rita Pavone e Le Vibrazioni, mentre a cavallo dell’una di notte Elettra Lamborghini ha sfiorato il 70%.

Tra l’una di notte e le due Sanremo ha avuto ancora 8,162 milioni di spettatori con il 73,7% di share di media, con punte ancora superiori durante i virtuosismi all’autotune di Fiorello.