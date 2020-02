Jennifer Morrison super ospite del Fandom Vibes 2020

Protagonista di serie di successo come Dr. House, Once Upon A Time e This Is Us, l’attrice si aggiunge a Ed Westwick (Gossip Girl), Daniel Sharman (I Medici), Bob Morley ed Eliza Taylor (The 100), ospiti già annunciati della due giorni riservata ai fan in programma dall’11 al 12 luglio a Milano.

Il Fandom Vibes è organizzato da Kinetic Vibe e si tiene ad Assago, alle porte di Milano, l’11 e il 12 luglio.

Dopo le grandi novità relative a Operation Con 2 e Share The Love Con 2, Kinetic Vibe regala un’altra novità: Jennifer Morrison sarà tra gli ospiti della seconda edizione di Fandom Vibes, l’iniziativa che, dall’11 al 12 luglio, porterà a Milano, a tu per tu con i fan, i protagonisti di alcune delle serie tv più popolari.

L’attrice statunitense, che ha prestato il proprio volto a personaggi amati da milioni di telespettatori come la dottoressa Allison Cameron nella serie Dr. House – Medical Division, Emma Swan di C’era Una Volta (Once Upon A Time) e Cassidy della quarta stagione di This Is Us (in onda su Fox Life), sabato 11 luglio farà tappa all’NH Congress Centre di Assago per passare emozionanti momenti a tu per tu con i propri fan.

Gli altri ospiti

Jennifer Morrison si aggiunge agli ospiti già annunciati della manifestazione: Bob Morley ed Eliza Taylor di The 100, Daniel Sharman de I Medici, Cody Christian di Pretty Little Liars, Teen Wolf e All American, Ed Westwick, l’amatissimo Chuck Bass di Gossip Girl.

Oltre che per Fandom Vibes 2020, l’appuntamento è per i prossimi eventi targati Kinetic Vibe, compresi quelli che coinvolgeranno Lana Parrilla e altri interpreti di Once Upon A Time per Operation Con 2 (18-19 aprile 2020), i protagonisti di SKAM Italia e del più ampio universo SKAM per Share The Love Con 2 (13-14 giugno 2020) o gli attori di Shadowhunters per la richiestissima quarta edizione di The Italian Institute (11-12 luglio 2020).

(nella foto Jennifer Morrison)