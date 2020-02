Stasera in Tv: cosa vedere domenica 9 febbraio 2020

Su Rai 1 “Come una madre”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Amore criminale”, su Rete 4 “Survivor”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Enjoy”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Camionisti in trattoria”, su Sky Cinema “Pallottole in libertà”, su Fox “The Big Bang Theory.”, su Premium Cinema “Uno di famiglia” su Iris “Manchester By the Sea”, su Rai Cinema “Red Land”

I programmi di stasera in tv di 9 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Come una madre, Angela Graziani ha perso suo figlio Matteo e, in crisi, si rifugia nella casa della sua famiglia su un’isola. Qui incontra una vicina, Elena, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che hanno più o meno la stessa età che aveva il suo bambino. Quando la donna chiede ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora, la sua vita subisce una svolta improvvisa.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Amore criminale, Marco era un ragazzo di appena vent’anni, amava il mare e aveva un grande sogno: entrare nelle forze armate e diventare pilota delle frecce tricolori. Nel 2012, dopo una partita di calcetto, incontra Martina, la ragazza dei suoi sogni, e tra i due è subito amore. I due ragazzi vivono in simbiosi, l’uno a casa dell’altro, ma il rapporto va in crisi quando Marco inizia a difendere il suo sogno di diventare pilota. Il 17 maggio, dopo una giornata di lavoro come bagnino, Marco va a cena a casa di Martina. Quella sera, in quella casa, parte uno sparo che ferisce Marco. Nelle due telefonate al 118 vengono fornite informazioni poco chiare agli operatori sanitari: nella prima telefonata si parla di uno scherzo, nella seconda di un ragazzo che è scivolato su un pettine a punta, nel frattempo passa del tempo e Marco peggiora sempre di più. Dopo un primo soccorso in ospedale a Ladispoli, Marco viene trasportato con corsa l’elisoccorso al Gemelli di Roma. Sono le tre di notte, Marco muore in volo.

Rai Movie – Red Land, Italia, settembre 1943. Dopo l’armistizio e la fuga del Re, i teatri di guerra del Nord-Est vedono l’avanzare dei partigiani di Tito. Al centro del racconto, in questo drammatico contesto storico, la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, barbaramente violentata, uccisa e gettata in una foiba dai partigiani titini.

Mediaset

Rete 4 – Survivor, Accusata di crimini che non ha commesso, Kate dovra’ difendersi dalla polizia e da uno spietato killer.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Enjoy – Ridere fa bene, conduce Diana Del Bufalo con Diego Abatantuono. Due squadre di comici si sfidano in una serie di prove in cui recitano, ballano, cantano, facendo ridere e divertire.

Iris – Manchester By The Sea, Oscar come miglior attore a Casey Affleck, e per la sceneggiatura al regista Kenneth Lonergan. Un intenso e struggente dramma famigliare.

Premium Cinema – Uno di famiglia, Luca, precario, è un ex attore che fa l’insegnante di dizione, ma a stento riesce a farsi pagare dai suoi studenti, tra cui Mario Serranò. Un giorno Luca diventa suo malgrado un eroe. Infatti salva la vita a Mario, che rischia di essere investito da un’automobile, sotto gli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Improvvisamente Luca si ritrova protetto da una sfilza di Padrini. E’ sì perché Angela appartiene ad una Famiglia di ‘ndranghetisti che gestisce le redini della Capitale.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Camionisti in trattoria, nuova stagione per Camionisti in trattoria: Rubio va alla scoperta del Lazio con l’obiettivo di scovare le più leggendarie trattorie da camionista!

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Pallottole in libertà, Yvonne, ispettrice di polizia, vedova del capitano Santi, ogni sera racconta a suo figlio le grandi imprese del padre. Le storie parlano di un eroe, capace di superare qualsiasi ostacolo, un grande e coraggioso poliziotto in grado di annientare l’avversario e uscire sempre vivo e vegeto da ogni situazione pericolosa, proprio come nei migliori film polizieschi. In suo onore è stata eretta persino una statua al porto di Marsiglia..E se il passato del capitano Santi non fosse così lodevole e integro come sua moglie crede?

(Nella foto Enjoy)