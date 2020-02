Stasera in Tv: cosa vedere sabato 8 febbraio 2020

Su Rai 1 “Festival di Sanremo”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “Braveheart”, su Rete 4 “Scent of a woman”, su Canale 5 “Un’estate ai Caraibi”, Su Italia 1 “Ruby Red II”, su La7 “Dove osano le aquile”, su Tv8 “Paura in volo”, su Nove “Frankenstein Junior”, su Sky Cinema “Creed II”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “Mine”, su Iris “Murder at 1600”, su Rai Movie “Miracolo a Sant’Anna”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 8 febbraio 2020

RAI

Rai 1 – Festival di Sanremo, I 24 Campioni in gara si contendono la vittoria finale al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Rai 2 – N.C.S.I., il corpo di un uomo viene ritrovato in una palude ed indossa una divisa dei Marines. L’N.C.I.S. scopre che quella divisa non appartiene a lui, ma è stata rubata…

Rai 3 – Braveheart, sul finire del XIII secolo, sul trono di Scozia siede l’usurpatore Edoardo I Plantageneto, re d’Inghilterra. Lo scozzese William Wallace, la cui famiglia era stata massacrata dagli inglesi, diventato un uomo colto, ma legato alle tradizioni rurali della terra natia, torna dopo molti anni nel suo villaggio, dove vorrebbe creare una famiglia con la bella Murron che, per eludere lo “jus primae noctis” imposto dal feudatario inglese, sposa in segreto

Rai Movie – Miracolo a Sant’Anna, Toscana, Seconda guerra mondiale. A Sant’Anna di Stazzema quattro soldati afroamericani rimangono isolati dietro le linee nemiche per aver salvato un bambino. Dal romanzo di James McBride.

MEDIASET

Rete 4 – Scent of a woman, premio Oscar e 3 Golden Globes per il film sull’amicizia tra un giovane studente ed un odioso ufficiale cieco in un viaggio verso New York.

Canale 5 – Un’estate ai Caraibi, Enrico Brignano, Gigi Proietti e Biagio Izzo in uno spassoso intreccio di storie di italiani in vacanza, nella paradisiaca cornice di Antigua.

Italia 1 – Ruby Red II, Secondo capitolo della Trilogia delle gemme. Un altro salto nel passato per Gwendolyn che deve ritrovare uno dei due cronografi dispersi e riavvicinarsi a Gideon. Premium Cinema – Mine, Mike e Tommy sono due marines, inviati in una missione in Afghanistan per uccidere un terrorista. Al ritorno, inseguiti dai nemici, si perdono nel deserto e finiscono in un campo minato. Tommy calpesta accidentalmente una mina e salta in aria, perdendo entrambe le gambe. Mike vorrebbe aiutarlo, ma anche lui poggia il piede su una mina: per non andare incontro alla stessa sorte dell’amico deve rimanere assolutamente immobile in attesa dei soccorsi, ma i compagni potranno andare a prelevarlo solo dopo 52 ore…

Iris – Murder at 1600, dal romanzo “Murder in the White House”. Il figlio del Presidente e’ il primo indiziato per un omicidio alla Casa Bianca.

ALTRE EMITTENTI

La 7 – Dove osano le aquile, un gruppo di agenti inglesi è incaricato di penetrare nel castello della Germania meridionale dove è tenuto prigioniero un alto ufficiale americano e organizzare la sua fuga. Con l’aiuto di due ragazze il capo della spedizione, John, riesce nell’impresa, ma scopre che il prigioniero non è un generale americano e lo scopo degli alleati era quello di conoscere l’identità di alcune spie tedesche.

Tv8 – Paura in volo, In seguito a una collisione in volo, un aereo, ormai senza controllo, con 90 persone a bordo sfreccia nel cielo sopra alla Germania. Gli esperti non hanno difficoltà a calcolare l’inevitabile punto di schianto: si tratta proprio del centro di Berlino. Ora la questione passa alle autorità. Cosa fare? Rischiare lo schianto e provare a salvare i passeggeri a bordo o far abbattere l’aereo dai caccia militari?

Nove – Clandestino Spagna, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali attive in Spagna.

Sky Cinema 1 – Creed II, Adonis Creed è un atleta con il titolo di campione del mondo dei pesi massimi ed è innamorato di Bianca, a cui chiede di sposarlo. Ancora una volta però il passato torna a sfidarlo: Viktor, figlio di Ivan Drago, che trentaquattro anni prima ha ucciso suo padre sul ring. Sconfitto da Rocky Balboa, abbandonato dalla consorte e dimenticato dal suo paese, Ivan cresce il figlio a sua immagine e cerca il riscatto al suo fianco. Adonis accetta di combattere contro Viktor, ma non prima di comprenderne la ragione profonda.

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

