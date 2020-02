Amadeus: Ho fatto il Festival che sognavo. Benigni: È stata un’emozione incredibile

A un giorno dalla fine del Festival, Amadeus si emoziona e confessa di aver fatto quello che sognava. Stasera avrà accanto Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

DA SANREMO – Alla vigilia della finale, Amadeus può finalmente confessare tutta la sua commozione: «Ho fatto il festival che ho sempre sognato di fare, grazie all’aiuto di tutta la Rai che mi sostiene e al mio amico e manager Lucio Presta».

E’ già tempo di consuntivi, siamo quasi ai saluti finale. Il primo è quello di Roberto Benigni che chiama il conduttore al telefono: «E’ stato bellissimo, Ama sei tu che ispiri poesia, sei il più grande conduttore che abbia mai visto. Non ho dormito nemmeno un secondo stanotte, ripensando all’emozione di aver portato il Cantico dei cantici a Sanremo, è la cosa più straordinaria scritta nella storia dell’umanità. E’ stata un’emozione enorme, davvero».

Stasera sul palco saliranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Per la prima è un ritorno particolare, dopo un anno sabbatico forzato, per volere dell’ex direttore di Raiuno Teresa De Santis, una scelta che il direttore di Rai1 Stefano Coletta giudica «una bestemmia, viste le sue capacità». Quanto basta per commuovere la conduttrice, pronta a tornare su Raiuno. «È mancato ultimamente il mio spirito gioioso, vorrei tirare fuori quello che so fare, mi affiderò al direttore».

Ma intanto questa sera tornerà all’Ariston. «Sono qui a partecipare a una festa – sottolinea la Clerici – Sono molto contenta del successo di Amadeus, ha invitato i suoi amici, ha scelto le canzoni che gli piacevano, ha fatto il festival col cuore, l’amicizia è stata un po’ la base di questo festival, ha fatto cose eccezionali in maniera normale».

La Novello dovrà vendicare mesi di polemiche e dimostrare di non aver fatto alcun passo indietro. Motivo per cui Valentino Rossi non ci sarà. «Valentino non ci sarà, non è che sia contenta, ma è in Malesia e anche se fosse in Italia non avrei voluto che fosse all’Ariston, proprio per evitare quello che è successo a Giorgina, pur non volendo, l’attenzione si è concentrata su di lui. E’ stata brava, comunque, è riuscita a prendersi il suo merito». Ma Amadeus non ci sta. E aggiunge: «Non credo che sia una colpa essere la donna che Ronaldo ama, come non è una colpa essere la donna che Valentino ama. Sono arrivati a dire che io sono il presentatore ombra di Fiorello, essere amico del più grande showman non è una colpa, ma un vanto».

Ferro-Fiorello

Tiziano Ferro e Fiorello sono tornati amici? «Non c’è veramente nessun problema, è stata una battuta infelice fatta all’una di notte, tra di loro c’è un fantastico rapporto – garantisce il direttore artistico – Vorrei difendere il senso di amicizia, di rispetto e di famiglia che c’è. Fiorello è in perfetta forma, ieri mi è mancato molto, Tiziano ha capito che quella battuta poteva essere considerata una polemica e si è immediatamente scusato con Fiorello. La cosa come si dice è durata da Natale a Santo Stefano, il problema non è finito, non è mai iniziato».

Quanto alla lunghezza infinita delle serate, il conduttore giura di non essersi pentito di nulla. «Questa è la mia cifra, con 24 canzoni inevitabilmente il festival diventa più lungo, e Sanremo deve essere anche uno show, non solo la gara. È un Festival più lungo, ma affrontiamolo con il piacere di fare tardi e di dormire dalla settimana prossima».

La serata di oggi

Oggi sarà decretato il vincitore delle Nuove Proposte: si scontreranno Leo Gassman e Fasma, Tecla e Marco Sentieri, a votare saranno tre giurie, la demoscopica, la sala stampa e il televoto. Questo invece è l’ordine di uscita dei 24 Big : Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Gabbani, Gualazzi, Anastasio, I pinguini tattici nucleari, Elodie, Ricky, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro, Piero Pelù, Tosca Michele Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini e Marco Masini.

Tiziana Leone

(Nella foto Roberto Benigni e Amadeus)