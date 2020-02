Ascolti tv analisi 6 febbraio, tutto Sanremo minuto per minuto: Benigni, Georgina, Cristiano, Alketa, le donne di Campovolo, Tosca e Bobby Solo

Senza Rosario, con Roberto

Sono stati Amadeus, Roberto Benigni, le canzoni, lo spettacolo in generale al centro della prima puntata del Festival di Sanremo numero settanta, quella dei duetti e delle cover in onda al giovedì, senza Rosario Fiorello sul palco, il 6 di febbraio.

Il ‘climax’ – se così si può definire, ma anche lo spartiacque della serata – è stato l’intervento dell’artista toscano. A contrappuntare gli spazi tra una canzone e l’altra, invece, è stata la sitcom imbastita dal conduttore con Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo (in prima fila), ma si è inserita prepotentemente nel racconto, con energia e passione, anche l’altra co-conduttrice, Alketa Vejsiu. Ma rivediamo il film della serata, con le pesature meter. A partire dall’avvio.

Ama, Cristiano e Georgina, e le cantanti di Una Nessuna Centomila

La scenetta della maglietta con Amadeus e Georgina, prima e poi l’esibizione di Marco Masini, hanno portato Rai1 a 13,150 milioni di spettatori.

Subito dopo il break, alle 21.34, con le star di Una Nessuna Centomila sul palco Sanremo è arrivato al top (Fiorella Mannoia, Emma, Giorgia, Gianna Nannini, Laura Pausini, Elisa e Alessandra Amoroso), a quota 15,495 milioni di spettatori (la sera prima 15,8 milioni di spettatori circa, con la gag dell’acqua minerale e La canzone di Sanremo con Fiorello).

Approvazione dei meter per Gualazzi, Anastasio, Levante ed Elodie

La trasmissione ha sfiorato 15,5 milioni anche con Raphael Gualazzi e Simona Molinari, e poi di nuovo con Amadeus, Giorgina e Ronaldo e le esibizioni di Anastasio e Levante.

Alle 22.26 c’è stato un altro picco rilevante: 15,1 milioni con Elodie.

Benigni moments

Alle 23.00 circa, invece, quando è entrato all’Ariston dopo corteo in città, erano in 14,5 milioni gli spettatori di Roberto Benigni, ma con un andamento in discesa, declinante verso i 12,1 milioni del pubblico in visione.

Nella fase in questione, però, diventa più rilevante guardare l’andamento dello share. Lo share è salito al 60% con l’artista premio Oscar.

Mika al bacio

Il Festival ha raggiunto il massimo alle 23.56, al 60,9% con il bacio tra il campione portoghese della Juventus e la moglie, prima dell’esibizione di Mika, dopo il tango ballato da Georgina.

Tosca e Alketa protagoniste

Lo share, inoltre, ha raggiunto il 59,9% alle 24.50, durante la cover di ‘Piazza Grande’ di Tosca e Silvia Perez Cruz, baciata anche dal riconoscimento della giuria composta dall’orchestra.

A sorpresa, inoltre, in chiusura, prima della classifica, c’è stata l’appassionata celebrazione delll’Italia di Alketa Vejsiu, commossa quando sul palco l’ha raggiunta Bobby Solo e ha cantato ‘Una Lacrima su viso.