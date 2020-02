Sanremo: per Sisal Matchpoint risale la candidatura di Piero Pelù

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica dei favoriti degli esperti di Sisal Matchpoint per Sanremo ha subito qualche variazione. Elodie e Francesco Gabbani convincono appieno la giuria demoscopica e volano appaiati in vetta seguiti da Diodato che conferma la sua buona esibizione, da I Pinguini Tattici Nucleari che non disattendono le aspettative iniziale e si piazzano terzi, alla pari con Le Vibrazioni.

Calano ancora le quotazioni di Anastasio, per oltre un mese dato per favorito. Stesso destino per l’ultimo vincitore di Amici Alberto Urso che ha presidiato fino a due giorni fa delle posizioni alte della classifica. A seguire Achille Lauro e, sorpresa, Piero Pelù protagonista di una vertiginosa ascesa dopo l’esibizione di ieri: il frontman dei Litfiba infatti, dopo aver stazionato nella parte più bassa della classifica di Sisal Matchpoint, è tra i papabili per la vittoria o per il podio.

La classifica prosegue con Irene Grandi, Giordana Angi e Levante, e il trio Marco Masini, Rancore e Tosca. Convincono poco Enrico Nigiotti, Raphael Gualazzi e Michele Zarrillo, e restano lontani dalla vittoria anche Elettra Lamborghini, Junior Cally, Rita Pavone e Riki. Ultimi in classifica Bugo e Morgan, a 66.00.

Per ora questo Sanremo sembra aver estromesso dalla vittoria molti cantanti provenienti da un talent show. L’unica a resistere ai primi posti è Elodie – ex Amici – ma gli altri che inizialmente erano tra i favoriti, come Anastasio, Alberto Urso e Giordana Angi, si sono allontanati dalla vittoria anche se, è da considerare che l’arma migliore dei cantanti provenienti dai talent show, il televoto del pubblico da casa, entrerà in gioco solo la serata finale.

