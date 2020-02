Ascolti Tv 5 febbraio digital e pay: Sanremo va meglio e cresce sul target Sky (al 56,5%). Lazio-Verona 1% su Dazn1. Tv8 batte Rai4

Altri Tv ascolti, calcio: su Dazn1 il recupero dell’Olimpico ha ottenuto 281mila spettatori

Anche al mercoledì, il 5 di febbraio – e con una controprogrammazione (un best of anche per IGT) che si è arresa al duo Amadeus/Fiorello – la settantesima edizione del Festival di Sanremo ha monopolizzato l’attenzione di più della metà della platea televisiva: ieri la kermesse è arrivata al 53,3%. Ma ha fatto ancora meglio tra gli abbonati a Sky, conquistando il 56,5%. La prima puntata della rassegna canora aveva fatto il 52,2% di share sul target individui, mentre tra gli abbonati alla pay ha ottenuto ben il 55,5% di share, con una crescita quindi di un punto percentuale quindi, che è ulteriore riprova di come le famiglie dei sottoscrittori siano social sensitive e attente ai grandi eventi.

Ieri su SkyCinemaUno, comunque, I delitti del Barlume- Donne con le palle con Sylvester Stallone protagonista ha emozionato 22mila spettatori di flusso con lo 0,1% di share. Su SkyUno Italia’s got talent Speciale edition (il meglio delle vecchie puntate) ha avuto 61mila spettatori e 0,3% di share. Su Dazn1, inoltre, Lazio-Verona di Serie A, recupero di una giornata precedente, ha ottenuto 281mila spettatori e 1%.

In prime time le native digital: vince Tv8 su Rai4

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Italia’s got talent Special edition (il meglio delle vecchie puntate) ha avuto 517mila spettatori e il 2,1% di share. Su Rai4 Sleepless Il giustiziere ha fatto riscontrare 406mila spettatori e l’1,5%. Su Nove Presa Mortale ha conseguito 275mila spettatori e 1%. Su Iris Profumo Storia di un assassino ha portato a casa 234 mila spettatori e lo 0,9% di share. Su 20 Lucifer 211mila spettatori e 0,7%. Su RaiMovie Million dollar arm ha totalizzato 203mila spettatori e lo 0,8%. Su Top Crime Forever ha raccolto a 202mila spettatori e lo 0,7%. Su Real Time Vite al limite ha conquistato 177mila spettatori e lo 0,6%. Su Rai5 Gli anni dei ricordi ha totalizzato 153mila spettatori e lo 0,6%. Su RaiPremium Maximilian Il gioco del potere e dell’amore ha riscosso 136mila spettatori e lo 0,6%. Su Rai Sport Volley Campionato Italiano a 120mila e 0,4%. Su La5 Gli anni dei ricordi ha prodotto a 153mila spettatori e lo 0,61%. Su Cine34 Cinque bambole per la luna d’agosto ha convinto 100mila spettatori e 0,4%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 196mila spettatori e 1,44% e su Real Time Amici di Maria De Filippi a 321mila spettatori e 2%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 546mila spettatori e 2,34%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 224mila e 0,92%.

In access questi gli ascolti



Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 570mila spettatori con 2,1%. Su La5 Uomini e donne 450mila e 1,6%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 342mila spettatori con l’1,23%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Lazio-Verona)