Un Amadeus bis? “Non ne abbiamo parlato”, ammette il direttore di Rai1

Sarà la serata delle cover, in cui si esibiranno i 24 Big. Sul palco le due prime donne Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu

Il Festival continua a macinare ascolti, con il 53% di share, ma ieri sera ha chiuso quasi all’alba. Così per stasera Amadeus promette che proverà ad asciugare. «Cercherò di asciugare alcune cose, perché siamo andati un po’ lunghi e mi dispiace – ammette il conduttore – E’ stato un peccato veniale, un po’ come quando mia nonna faceva due primi, due secondi, tre contorni quando venivano a cena i miei amici, per farmi fare bella figura. Forse volevo far fare bella figura al festival, è stata la voglia di dare di più di quello che forse ci poteva stare. La gara d’ora in poi avrà la priorità, sarà la gara ad avere uno show al seguito. Dovrò smussare e velocizzare, per avere sabato un vincitore prima del cappuccino».

La serata di oggi

Oggi è la serata delle cover e di Roberto Benigni, che si esibirà intorno alle 22.30 per circa 40 minuti. «So che farà una cosa che rimarrà particolarmente forte – sottolinea Amadeus – Ma non vado da lui a chiedere quanto dura il suo monologo. Farà qualcosa legato a un tema importante e universale come l’amore». Ci saranno anche le due signore, Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. E se la prima si gode il suo posto al sole, la seconda snobba la conferenza stampa. Arriverà solo nel pomeriggio. Da sola o con il compagno Cristiano Ronaldo? «Non ho il cellulare di Cristiano, io aspetto Georgina, non so cosa farà lui», ammette Amadeus. «Vivo con la tv e la radio italiana fin da bambina, la Rai è stata la finestra della libertà per noi – racconta la conduttrice albanese – Lavoro in tv da 20 anni, questo è l’inizio di una love story con la tv italiana e per me è un sogno che si realizza. Stasera, visto che non c’è Fiorello, mi offro di prendere il suo posto».

Fiorello

Lo showman sarà il grande assente. Una scelta già concordata. «Fiorello ha completa libertà di fare quello che desidera – sottolinea Amadeus – Illumina fortemente il festival di Sanremo, ho un fratello che mi fa stare tranquillo, sapere che è lì dietro le quinte mi dà una tranquillità pazzesca». Quanto all’hashtag lanciato da Tiziano Ferro dopo il suo medley a tarda notte ieri sul palco dell’Ariston, Amadeus chiarisce: «L’ho considerata una battuta non venuta benissimo, d’altronde all’una di notte le battute rischiano di essere meno brillanti. Credo ci sia consapevolezza da parte di tutti, compreso Tiziano, nel capire che la presenza di Fiorello illumina l’intero Festival lancerei #fiorelloparla quanto vuoi». Ma Fiorello, sempre molto attivo sui social, oggi non si è ancora palesato. Sarà rimasto male? «Fiorello è andato a giocare a tennis presto e oggi non l’ho ancora chiamato – sottolinea Amadeus – Credo che Tiziano e Fiorello si sentiranno, non ne farei un caso, lavoriamo tutti per il bene di un festival che si sta dimostrando vincente. Lo abbiamo iniziato tutti insieme e con la stessa amicizia dobbiamo arrivare a sabato. In una lunga serata la battuta infelice può capitare, ma mi assumo la responsabilità di aver programmato Tiziano molto tardi in scaletta. Sono lusingato dalla presenza di Tiziano Ferro, ma non dimenticherò mai quello che Fiorello sta facendo per questo festival, non è il mio, è il nostro festival». «Dovrebbe farlo tutti gli anni, propongo Fiorello per sempre a Sanremo», incalza Stefano Coletta.

Amadeus bis?

E alla vigilia della terza serata già parte il toto festival 2021. Tornerà Amadeus? «Non ne abbiamo davvero parlato – conclude Stefano Coletta, direttore di Raiuno – Siamo immersi sul lavoro, ma ha vinto la grande serietà e il rigore di Amadeus, è un professionista più che un divo. No mi sento di prendere un impegno qui, ne vorrei parlare prima con Amadeus e con l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini. Ma penso davvero che abbiamo scoperto un direttore artistico di spessore e serietà».

Tiziana Leone

(Nella foto Amadeus e Fiorello)