Ascolti tv analisi 5 febbraio, tutto Sanremo minuto per minuto: i picchi di Amadeus e Fiorello. E dei Ricchi e Poveri

Fiorello, stavolta, non hanno fatto il portatore d’acqua, ed ha firmato i momenti più seguiti della trasmissione. Con Il ricordo di Fabrizio Frizzi (48,8%), la Canzone di Sanremo (54,3%), Sabrina Salerno e la presentazione de I Pinguini Tattici Nucleari (55,2%), Ferro e Ranieri (55,7%), la storia di Paolo Palumbo (58,7%), Ricchi e Poveri e Zucchero altri momenti più forti. Fotoriassunto meter.

Stavolta lo spettacolo è prevalso sulle canzoni più nettamente

Decisamente più fiorelliana della prima puntata è stata la seconda puntata del Festival di Sanremo numero settanta, quella non banale – per le dinamiche della rassegna e della tv – in onda al mercoledì.

Gli Abba italiani…

Se al battesimo del martedì l’artista siciliano era parso impegnato, soprattutto, a dare ritmo e contrappuntare la narrazione nostalgica dello show e a celebrare (anche in tonaca) una sorta di poetica dell’amicizia e della riappacificazione (ieri anche con la reunion dei Ricchi e Poveri) che sembrano il principio ispiratore ed il sale di questa tornata della kermesse, aiutando l’amico Amadeus a mettere in sicurezza il bilancio degli ascolti, ieri Rosario da Augusta, provincia di Siracusa, è salito in cattedra ed ha voluto mettere il suo sigillo anche sui momenti più topici dello spettacolo. A partire dall’avvio.

Ciao Maria

La telefonata di Maria De Filippi al Fiorello travisato e ad Amadeus, a cavallo delle 21.00 aveva già in visione quasi 11,5 milioni di spettatori.

Subito dopo la gara tra i giovani, arrisa a Fasma e Marco Sentieri, ha portato Sanremo Start fino a quota 13,3 milioni.

mentre pochi minuti dopo il saluto a Fabrizio Frizzi, con Carlotta Mantovani sul palco ha toccato quota 14,2 milioni intorno alle 21.30.

Il picco di ascolti

Dopo il break con Amadeus e Fiorello mattatori, c’è stato il picco assoluto: 15,8 milioni di spettatori circa, praticamente, con la gag dell’acqua minerale e La canzone di Sanremo.

Piero, Chimenti e D’Aquino in crescendo. Ma è Elettra che accende i meter

Dopo il break, con Piero Pelù primo cantante in gara si è arrivati a quota 13,8 milioni.

Con l’ingresso di Laura Chimenti ed Emma D’Aquino è proseguito il trend crescente (14,2 milioni).

Ma è stata l’esibizione timida ma succosa di Elettra Lamborghini a fare ulteriormente meglio (14,3 mln).

E’ andata forte, però a 14,6 milioni, la suggestiva presenza sul palco di Nole Djokovic.

Dopo una flessione, con Levante e Sabrina Salerno gli ascolti sono andati a 13,3 milioni, ma poi sono saliti ancora fino a 13,781 milioni sulla presentazione de I Pinguini Tattici nucleari.

Prima dell’abbandono fisiologico di una vasta parte della platea tv, alle 23.07, erano ancora 12,9 milioni gli spettatori che hanno assistito al duetto di Massimo Ranieri e Tiziano Ferro in Perdere l’amore (e comunque lo show è rimasto fino alla pausa di mezzanotte vicino agli 11 milioni).

Dalle 23.00 in poi ecco l’andamento dello share. La Storia di Paolo, Ricchie Poveri, Zucchero in evidenza

Nella fase successiva, così, diventa più interessante guardare l’andamento dello share.

Emerge quindi che la storia di Paolo Palumbo ammalato di Sla, ha portato lo share fino al 58,65%.

Il picco di share della serata

Nell’area nostalgia, dove Albano e Romina la sera prima avevano conquistato il 55,5%, hanno fatto sfracelli i Ricchi e Poveri: 62,3% alle 23.53 con il loro fantastico meedley.

Dopo mezzanotte, inoltre, Zucchero scatenando la platea dell’Ariston ha sfiorato il 60%, mentre il 57,7% ha reso più tardi il passaggio di Gigi D’Alessio.

I momenti caldi finali, prima delle 25.47, con le due classifiche dei cantanti in gara, hanno avuto ‘soltanto’ il 46,33% della platea.

Emanuele Bruno

(Nella foto Fiorello con I Ricchi e poveri)