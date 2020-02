Amadeus: Finalmente si parte. Rula Jebreal: Racconterò cose che non avevo mai avuto il coraggio di dire

Ad anticipare il video di Rula Jebreal un video messaggio di Roger Waters. Sul palco anche Jessica Notaro, canterà con Antonio Maggio.

Senza un Fiorello a sparigliare le carte, Amadeus riesce a raccontare meglio il suo prefestival, ma avverte chiunque tenti di creare rivalità, che la battaglia sarà comunque persa. «C’è una tale amicizia fraterna e disinteressata tra me e Rosario, da 35 anni, che niente e nessuno può intaccarla. Quando giocavo a pallone ero un’ala destra e la mia libine maggiore era fare un passaggio all’attaccante perché potesse segnare, se Fiore è il nostro attaccante sono l’uomo più felice del mondo».

Le due prime donne

Se Diletta Leotta, che ha invitato la sua “nemica” Paola Ferrari «a prendersi un caffè per poter cambiare idea su di lei», avrà un ruolo più scanzonato, «parlerò di donne a modo mio, vestirò un abito molto ampio e spero di non cadere della scale, ma in caso confido in Amadeus», Rula Jebreal porterà al festival una tematica legata alle donne. «Vorrei parlare a tutti, non è questione di uomo contro donna, è una questione di tutti noi, perché quando c’è un abuso che ci riguarda tutti». Cresciuta in una Palestina dove vedeva di tutto, confortata dalla musica che le permetteva di «sognare e volare via», la Jebreal che devolverà metà del suo cachet all’amica Nadia Murad, «un’attivista per i diritti umani irachena, stuprata dall’Isis», ha rinunciato a Michelle Obama «mi sarebbe piaciuto raccontare la sua storia di donna che si è fatta da sola», ma avrà un video messaggio di sostegno di Roger Waters, il leader dei Pink Floyd.

«Vorrei parlare di un’emergenza nazionale, ma anche internazionale, mentre parlo ci sono tante donne nel mondo messe in prigione solo perché chiedono il diritto di voto – spiega la Jebreal – In Arabia Saudita una ragazza di 28 anni è in carcere perché ha chiesto di guidare la macchina: è un tema apartitico e culturale che Amadeus ha abbracciato subito, ammiro il suo coraggio. Sono felice di fare Sanremo accanto a donna giovane, emergente, allegra e di parlare davanti a mia figlia, perché dirò cose che non ho detto nemmeno a me stessa fino a 40 anni. E sono felice di poterlo condividere con il pubblico».

E se le canzoni in gara non toccano tematiche legate alla questione femminile, sarà Jessica Notaro in coppia con Antonio Maggio, con un brano scritto con Ermal Meta, a portare all’Ariston «un manifesto di quello che di drammatico e terribile ha subito», conclude Amadeus.

La serata di oggi

Stasera finalmente si comincia con dodici Big e quattro giovani sul palco con questo ordine: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achielle Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastrasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Ricky e Raphael Gualazzi. Mentre per le Nuove Proposte si scontreranno gli Eugenio in via di Gioia contro Tecla Insolia e Fadi contro Leo Gassman.

Tiziano Ferro canterà Nel blu dipinto di blu, Almeno tu nell’universo e Accetto miracoli. Ospiti anche Emma, Albano e Romina e il cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni già belli”.

Tiziana Leone

(Nella foto Amadeus e Rula Jebreal)