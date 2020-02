Ascolti tv 3 febbraio digital e pay: Samp-Napoli al 3,7%. Tv8 e altre tre ‘free’ sopra il 2%

Su Sky Cinema Uno Brave Ragazze ha conseguito 164mila spettatori e lo 0,7%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Rocky IV 708mila e 2,9%. Su Rai4 Criminal 605mila e 2,5%. Su RaiMovie The Homesman 539mila e 2,2%. Su Nove Little Big Italy 515mila e 2%.

Ascolti calcio, il posticipo sfiora un milione ed è quasi record del lunedì

Vince il calcio, ma fa bene anche il cinema tra le opzioni alternative alle generaliste nella serata tv del 3 febbraio, nell’ultima giornata della settimana senza il Festival di Sanremo a incombere.

Sulla pay in luce il Napoli di Gattuso



Su Sky Cinema Uno Brave Ragazze ha conseguito 164mila spettatori e lo 0,7%. In tema calcio su Sky il posticipo Sampdoria-Napoli, vinto dagli Azzurri di Rino Gattuso per quattro a due, ha conseguito 948mila spettatori ed il 3,7% di share.

Tra le digital free stravince Stallone

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Rocky IV a quota 708mila spettatori con il 2,9%. Su Rai4 Criminal a 605mila e 2,5%. Su RaiMovie The Homesman a 539mila e 2,2%. Su Nove Little Big Italy a 515mila spettatori e 2%. Su Real Time Vite al limite a 343mila e 1,4%. Su 20 The Kingdom a 335mila spettatori e 1,4%. Su Cine 34 Pierino contro tutti a 328mila e 1,3%.

Su Iris Oliver Twist 253mila e 1,1%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 221mila spettatori e 0,9%. Su La5 Amore senza confini 176mila spettatori con lo 0,8%. Su Rai Premium Velvet Collection a 142mila spettatori e 0,7%. Su RaiStoria Parigi 1900 La Ville Lumiere 101mila e 0,4%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 676mila spettatori con 2,5%. Su La5 la replica di Uomini e Donne raccoglie 487mila spettatori con l’1,9%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 413mila e 1,59%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 369mila spettatori con l’1,4%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 526mila spettatori e 2,3%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 198mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 171mila spettatori e 1,3%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 262mila spettatori e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sampdoria-Napoli)