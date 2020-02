Ascolti tv analisi 3 febbraio: Riondino vince senza brillare, Signorini al top torturando la Elia

In accesss I Soliti Ignoti al 24,71% alle 21.28, mentre in prima serata La guerra è finita è rimasto quasi sempre in testa, ma col GFVIP che ha toccato quota 4,3 milioni alle 22.43 e alle 22.55 sul caso delle foto, del compagno di Antonella Elia, Pietro, con la ex Fiore Argento.

In nottata: In seconda serata ha vinto facile GfVIP, che è arrivato vicino al 30% a cavallo dell’una di notte.

E’ calato progressivamente, puntata dopo puntata, ma anche ieri, lunedì 3 febbraio, con l’ultima apparizione, ha battuto Il Grande Fratello Vip. La Guerra è finita, la fiction Palomar di Rai1 con Michele Riondino e Isabella Ragonese, è atterrata a 4,071 milioni di spettatori con il 18%, in crescita comunque di due decimali rispetto a sette giorni prima. Ha perduto due decimali di punto, invece, Alfonso Signorini, ieri a 3,282 milioni e il 19%. Nel periodo in sovrapposizione la fiction con Michele Riondino ha ottenuto il 18%, mentre il reality è arrivato al 17,2%. In pratica è stata quasi sempre avanti ancora la vicenda ambientata nel dopoguerra, e poi il reality è passato nettamente in testa nella notte, ma con una buona prova di Vincenzo Mollica su Rai1, a 1 milione e 9,41% con Fabrizio De Andrè– Parole e musica di un poeta.

Dietro le ammiraglie è arrivata la terza rete. Presa Diretta, con un’inchiesta su come i pesticidi distruggendo api e insetti attentano alla salute del pianeta, ha ottenuto 1,445 milioni di spettatori e il 5,9%. Riccardo Iacona ha battuto il telefilm poliziesco 911 (a 1,3 milioni di spettatori e 5,6% nella media dei tre episodi trasmessi su Rai2) e Nicola Porro (Quarta Repubblica a 962mila spettatori ed il 5%). Quasi quanto Porro ha fatto, in termini di ascolti, anche il posticipo di Serie A su Sky (Sampdoria-Napoli a 948mila e 3,7%).

Su Italia1 ha fatto flop il film horror A quiet place – Un posto tranquillo. La prima tv con Emily Blunt ha raccolto soltanto 898mila spettatori con il 3,68% di share. Dietro è arrivato Rocky4 su Tv8 (708mila e 2,9%), mentre è rimasta in media con le precedenti prestazioni Licia Colò su La7 (Eden Un Pianeta da salvare a 608mila e 2,8%).

La curva di ieri: Amadeus domina incontrastato, poi dopo l’interregno momentaneo di Striscia il comando passa a Riondino e Ragonese e quindi ad Alfonso Signorini.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Grande Fratello Vip)