Ascolti Tv 3 febbraio tutti i dati: La guerra è finita 4 milioni (18%), GfVIP 3,2 (19,3%). In sovrapp. vince Riondino. Iacona stacca Porro

Il contesto: la fiction impegnata all’ultima puntata, Il GfVip, l’horror di Italia 1, gli episodi freschi di 911, Porro, Iacona e Colò

Era un lunedì televisivo particolare quello del 3 febbraio anche perché precedeva le attese serate sanremesi e prevedeva un posticipo ad appeal ‘normale’ sulla pay tv (Sampdoria-Napoli a 960mila spettatori e 3,65% su Sky). In prima serata su Rai1 c’era l’ultima puntata della fiction La Guerra è finita e Canale 5 schierava Grande Fratello Vip. Viale Mazzini, inoltre, lanciava i nuovi episodi di 911 su Rai2 e la quarta puntata di Presa Diretta sulla terza rete (la moria delle api e degli insetti in generale e i riflessi notevoli sull’ecosistema il tema principale). Gli altri? Su Italia1 andava in onda il film horror in prima tv A quiet place, su Rete4 la quarta puntata del 2020 di Quarta Repubblica (con Roberto Gualtieri e Marcello Lippi), su La7 una puntata di Eden-Un pianeta da salvare. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: La Guerra è finita precede GFVIP, Presa diretta, 911 e Quarta Repubblica.



Su Rai1 la fiction La Guerra è finita, con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Andrea Bosca, ha conquistato 4,071 milioni di spettatori ed il 17,99%. In seconda serata Fabrizio De Andrè– Parole e musica di un poeta, con una raccolta delle interviste all’artista di Vincenzo Mollica, ha conseguito 1,029 milioni e 9,41%.

Su Canale 5 per la nuova puntata di GfVip, Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, ha avuto 3,282 milioni e il 19,3% tra le 21.47 e le 25.10. Quindi per GF Vip Night 1,320 mln e 25,75% e per Gf Vip Live 792mila e 17,68%.

Su Rai Tre, la nuova puntata del 2020 di Presa Diretta, con Riccardo Iacona al coordinamento delle inchieste (puntata mono tematica sui pesticidi che aumentano la mortalità delle api e degli insetti), ha ottenuto 1,445 milioni di spettatori e 5,9% dopo la presentazione a 1,181 milioni e 4,37%. Quindi per Commissari 675mila e 4,8%. E per Linea Notte e 461mila e 5,1%.

Su Rai2 per il telefilm 911, 1,297 milioni di spettatori e 5,6% per la media degli episodi trasmessi. Quindi per Povera Patria, con alla conduzione Annalisa Bruchi, Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, 311mila e 3,24%.

Su Rete 4 per la quarta puntata del 2020 del talk politico Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione, con i focus su corona virus, prescrizione ed economia e tra gli ospiti Roberto Gualtieri, Pierpaolo Sileri, Manlio Di Stefano, Guido Bertolaso, Marcello Lippi, Alessia Morani, Nicola Molteni, Massimiliano Salini, Moni Ovadia, Stefano Zecchi, Piero Sansonetti, Luca Telese, Daniele Capezzone, Annalisa Chirico, Klaus Davi, Vittorio Sgarbi, Alessandro Sallusti e Jacopo Fo, 962mila spettatori e 5% di share tra le 21.29 e le 24.46, dopo l’apertura a 821mila e 3%.

Su Italia 1 il film horror in prima tv A quiet place – Un posto tranquillo, con Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, ha convinto 898mila spettatori con il 3,68% di share; per Tiki Taka 632mila e 3,94% e 479mila e 6,41%.

Su La7 per Eden Un Pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione e tra i posti visitati il Monte Bianco, la barriera corallina alle Maldive, Aruba, Oslo, 608mila e 2,8%. Quindi per TgLa7 Notte, 155mila e 1,51%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna leader

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,649 milioni e 20,96% e poi 5,355 milioni ed il 25,45%; su Canale 5 per Avanti il primo! 2,840 milioni e 16,92% e per Avanti un altro! 4,2 milioni e 20,55%. Su Rai3 Tg3 a 2,170 milioni e 11,35%; TgR 2,635 milioni e 12,1%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 959mila e 4,15%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 nettamente avanti

Per il Tg1 5,581 milioni di spettatori ed il 23,18%. Su Canale 5 per il Tg5 4,738 milioni e 19,5% di share. Su La7 TGLa7 1,377 milioni di spettatori e 5,66%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Gruber sfiora 2 milioni evitando il corona virus con Travaglio, Sallusti e Giannini



Su Rai1 per Prima festival 4,7 milioni e 18%, per I Soliti Ignoti 5,336 milioni e 19,9%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,860 milioni e 18,13% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,534 milioni e 5,88%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Silvio Brusaferro e Marianovella Rossi, 1,021 milioni e 3,78%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,367 milioni e 5,4%, per Un posto al sole 1,727 milioni e 6,5%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Maurizio Belpietro, Giampiero Mughini, Elisabetta Gualmini, Maurizio Gasparri e Annalisa Chirico tra gli ospiti, 1,5 milioni spettatori e 5,83% di share e 1,167 milioni e 4,33%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Marco Travaglio, Alessandro Sallusti e Massimo Giannini tra gli ospiti, 1,912 milioni e 7,16%.

Emanuele Bruno

(In apertura La guerra è finita ieri su Rai1)