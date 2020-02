Oggi in edicola: Mediaset vince a Milano contro Vivendi

Il giudice boccia il ricorso di Vivendi. Il riassetto Mediaset può partire

Corriere della sera, pagina 29, di Federico De Rosa.

Via libera dal Tribunale di Milano al riassetto di Mediaset. I ricorsi presentati da Vivendi e Simon Fiduciaria, per fermare la fusione tra Mediaset e Mediaset Spagna e la nascita della holding MediaforEurope (MfE), sono stati respinti. La giudice Elena Riva Crugnola ha ritenuto che il danno per Mediaset rispetto allo stop al riassetto sarebbe non solo «irreparabile» da un punto di vista industriale, ma è certamente superiore a quello esclusivamente economico che subirebbe Vivendi.

Inoltre, si legge nella sentenza, per la giudice l’eventuale pregiudizio verso i soci di minoranza di Mediaset, denunciato dai francesi, «è in realtà controbilanciato dagli istituti a tutela di tali soci previsti dal diritto olandese» a cui deve sottostare MfE, che sarà incorporata ad Amsterdam. È dunque «le istanze vanno rigettate». Vivendi ha già fatto sapere che impugnerà la sentenza, definita «sommaria».

Gli altri fronti aperti

Per il gruppo del Biscione quella di Milano è una vittoria importante, ma non ancora decisiva. Restano infatti ancora in piedi i ricorsi presentati da Vivendi a Madrid e Amsterdam. In Spagna al momento la fusione tra Mediaset e Mediaset España rimane sospesa. Domani a Madrid è in programma l’assemblea di Mediaset España per la modifica dello statuto di MfE, sulla falsariga di quanto avvenuto a Milano.

Il giudice di merito spagnolo, che ha in mano il ricorso dei francesi, ha già comunicato alle parti che il giorno successivo, ovvero giovedì 6, terrà l’udienza da cui potrebbe arrivare a stretto giro il verdetto. In Olanda è stata fissata invece un’udienza il prossimo 10 febbraio.

(Nella foto le sedi di Mediaset e Vivendi)