Stasera in Tv: cosa vedere martedì 4 febbraio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 4 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Festival di Sanremo, si alza il sipario sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per il 70° Festival della Canzone Italiana. In gara, 12 canzoni della sezione Campioni e 4 della sezione Nuove Proposte.

Rai 2 – Big Hero 6, Hiro Hamada ha quattordici anni ed è un esperto di robot. Dopo la sua morte, suo fratello Tadashi ed i suoi amici vengono catapultati al centro di un pericoloso complotto che devono assolutamente risolvere…

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – La spia, Amburgo, terzo millennio. Uno studente musulmano è nel mirino dell’agente segreto Bachmann, pronto a riscattarsi dopo la débâcle del 9/11. Da “Yssa il buono” di John le Carré.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Ma che bella sorpresa, remake di un successo brasiliano. Claudio Bisio nei panni di un romantico professore che, dopo una delusione d’amore, incontra la donna dei suoi sogni.

Italia 1 – La pupa e il secchione e viceversa, pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale.

Iris – Un uomo chiamato Charro, Elvis Presley nei panni di un uomo, detto Charro, che prova ad abbandonare la professione di bandito per iniziare una vita onesta.

Premium Cinema – Momentum, Alex Faraday, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Il vero bottino però non sono le pietre preziose, ma una chiavetta usb nascosta tra esse. La rapina non va come sperato e questo mette in pericolo di vita Alex, che è testimone anche dell’omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca della chiavetta. Mentre tenta di scappare, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici…

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Il mistero di Ragnarok, l’archeologo Sigurd Svenson, esperto in civiltà vichinga, si avventura nel Finnmark, al confine tra Norvegia e Russia, insieme al suo assistente e i suoi due figli, con lo scopo di trovare un antico tesoro vichingo.

Nove – La leggenda degli uomini straordinari, Europa, 1899. Lo spietato “Fantom” colpisce prima l’Inghilterra e poi la Germania, nel tentativo di scatenare una guerra mondiale. Per scongiurare la catastrofe, il capo dell’intelligence britannico decide di reclutare l’avventuriero Allan Quatermain e metterlo al comando di eccezionali, quanto improbabili, alleati: la vampira Mina, il capitano Nemo, l’immortale Dorian Gray, l’uomo invisibile Hawley Griffin, Tom Sawyer e Dr. Jekyll/Mr. Hyde.

Sky Cinema 1 – Backtrace, MacDonald viene ricoverato nel reparto psichiatrico del carcere: soffre infatti di amnesia, provocata da una lesione cerebrale a causa di una rapina andata storta. Giunto al suo settimo anno di valutazione, un medico del carcere lo aiuta ad evadere per fare un esperimento su di lui e decide di iniettargli un siero che potrebbe fargli rivivere la vita che aveva dimenticato. Oltre ai pericolosi effetti collaterali della droga, MacDonald si ritroverà poco dopo inseguito da diverse persone tra cui il detective locale Sykes.

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

(Nella foto Amadeus)