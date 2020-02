Ascolti tv 2 febbraio digital e pay: Juve-Fiorentina boom su Dazn1 alle 12.30. Udinese-Inter 6,2%, Milan-Verona al 4,2% su Sky

Ascolti tennis: Thiem-Djokovic a 163 mila e 1,3% di share al mattino su Eurosport

Calcio e tennis



Calcio ma non solo, domenica 2 febbraio 2020, tra le opzioni alternative alle generaliste più seguite. La Serie A è rimasta sempre in evidenza sulla pay, dalla partita della Juve su Dazn1 all’ora di pranzo, fino a quella dell’Inter in prima serata, passando per il Milan impegnato alle 15.00 e con la Premier League (alle 17.00) e la finale degli Australian Open (a 163 mila e 1,3% di share al mattino su Eurosport la finale Thiem-Djokovic) come altri momenti sportivi interessanti.

Dazn1 e la Premier vanno forte

In tema calcio, alle 12.30 su Dazn1 Juventus-Fiorentina ha conseguito 845mila spettatori ed il 4,2%. Alle 15.00 su Sky i match del primo pomeriggio hanno conseguito 1,1 milioni ed il 6,9% (Milan-Verona ha avuto 681mila spettatori ed il 4,2%). Alle 18.00 Lecce-Torino ha avuto 626mila spettatori ed il 3,2%. E per la Premier League, Tottenham-Manchester City ha conseguito 163 mila spettatori e lo 0,92% di share.

In prima serata il Dacia Stadium in evidenza, poi Caressa al 3,3%

Il menù proponeva alle sera Udinese-Inter, un match di impatto medio alto, che ha conseguito 1,583 milioni di spettatori e il 6,2% su Sky. SkyCalcio Club, inoltre, con la prima parte ha totalizzato 672mila spettatori e il 3,3%.

Tra le digital free: Barbieri hospitality al top in prime time a pari merito con Profiling

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 521mila spettatori con il 2,1%. Su Giallo Profiling a 521mila e 2,3%. Su Rai4 Le spie della porta accanto 444mila e 1,8%. Su Nove la nuova edizione di Camionisti in trattoria ha totalizzato 432mila spettatori e l’1,7%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 378mila e 1,5%. Su 20 V per Vendetta 368mila spettatori e 1,6%. Su RaiMovie Parigi può attendere 339mila e 1,3%. Su Iris Arancia Meccanica a 327mila e 1,4%. Su La5 Free Willy La grande fuga 240mila e 1%. Su Rai5 Great Continental Railway a 177mila spettatori e 0,7%. Su Cine 34 Roma Violenta 176mila spettatori e 0,7%. Su Rai Premium Il cantante mascherato a 151mila spettatori e 0,7%. Su La7d Grey’s Anatomy 122mila e 0,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Udinese-Inter)