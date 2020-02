Ascolti tv analisi 2 febbraio: Incontrada non tradisce, D’Urso regge, Fazio fa il picco con Amadeus e Fiorello, Giletti non decolla

In access I Soliti Ignoti a 6,4 milioni. Poi Come una madre a 5,7 milioni prima delle 22.00, con Live Non è la D’Urso a 3 milioni con la saga di Luigi Favoloso e di nuovo a 3 milioni con Rita Rusic uscita dal GF. La fiction di Rai1 nel finale (23.20) al 25,2%; subito dopo comanda Live. Picco del 10% per Fazio con Fiorello, Littizzetto e Amadeus.

Ascolti day time: Venier al 18,3% e al 17,9% nella prima parte del pomeriggio, D’Urso al 14,5% più tardi contro la Fialdini al 13,8% e con Kilimangiaro al 9,9%

La sfida delle ammiraglie l’ha vinta nettamente Rai1

Serata dalle dinamiche nette quella del 2 febbraio. Si può considerare un successo il battesimo della fiction Come una madre, che ieri ha ottenuto 5,1 milioni di spettatori ed il 21,6% di share. E si deve registrare come tale anche la tenuta di Fabio Fazio (su Rai2 Che tempo che fa 2,196 mln e 8,7%). A pagare dazio, in casa Rai è stata la terza rete: sette giorni prima Amore Criminale era cresciuto fino a 1,292 milioni spettatori e il 5,12% ed aveva in pratica pareggiato con Massimo Giletti. Ieri Veronica Pivetti è calata sotto quota un milione (959mila spettatori ed il 4%), battendo soltanto il film di Rete 4 (Into the sun 766mila e 3,3%).

Tra le proposte di Cologno si può considerare buona la difesa di Canale 5 con Live. Barbara D’Urso (2,450 mln e 14,6%) ha replicato gli stessi ascolti di sette giorni prima però crescendo in termini share, e andando forte e dominando nella seconda parte della serata (domenica scorsa era stata frenata, in questa fascia, dalla presenza dei programmi post elettorali). Giletti? Non è l’Arena ha svolto interamente il proprio compito. Con Maria Elena Boschi, Antonio Di Pietro, Alessandro Cecchi Paone, Grazia Di Michele, Red Ronnie, Nunzia De Girolamo, Emis Killa tra gli ospiti e parlando di corona virus, Sanremo, Calabria, prescrizione e il nuovo partito di Matteo Renzi, ha conquistato 1,007 milioni di spettatori e il 5,1%.

Mara (con Vanessa Incontrada) non perde un colpo

In day time, al pomeriggio, Mara Venier ha dominato la scena nella prima parte del pomeriggio, Barbara D’Urso meno chiaramente nella seconda.

Su Rai1 Domenica In ha riscosso il 18,3% nella prima parte e il 17,9% nella seconda. Subito dopo Francesca Fialdini con Da Noi – A Ruota Libera ha conseguito il 13,8%. Su Rai2 Domenica Ventura ha fatto il 4,1%, Quelli che Aspettano… ha riscosso il 6,2% e Quelli che il Calcio…l’8,35%. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato visto dal 7,93% della platea, Kilimangiaro ha avuto il 5,8% e il 9,9%. Su Canale 5 Domenica Live ha raccolto il 14,5% e il 12,1%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve di tutte le principali emittenti generaliste dice che in access I Soliti Ignoti ha fatto un picco da 6,4 milioni alle 21.28. Poi appena dopo la fiction Come una madre ha toccato quota 5,7 milioni prima delle 22.00, con Live Non è la D’Urso a 3 milioni nella parte dedicata alla saga di Luigi Favoloso e di nuovo a 3 milioni con Rita Rusic uscita dalla casa del Grande Fratello. La fiction di Rai1 nel finale (23.20) ha toccato il 25,2% di share; subito dopo è iniziata l’escalation di Live, che è salito al 21,6% a mezzanotte ed è arrivato vicino al 25% prima dell’una di notte. Fabio Fazio ha superato il 10% con Rosario Fiorello, Amadeus e Luciana Littizzetto in onda, quando Udinese-Inter è andata in pausa alla fine del primo tempo. Giletti è diventato secondo dopo le 24.30.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Che tempo che fa